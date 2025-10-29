Caminhada das Lendas Urbanas de Bauru será nesta sexta-feira

Em sua 4ª edição, a Caminhada das Lendas Urbanas de Bauru é um evento que mistura teatro, música e história em uma noite especial de Halloween à moda bauruense. Em um percurso de cerca de 1,5 km, algumas das mais conhecidas lendas urbanas de Bauru serão interpretadas pelos atores da Conchavo Criações Artísticas. Os participantes que estiverem fantasiados poderão se inscrever no concurso de fantasias ao longo da caminhada.

O evento é gratuito e acontece nesta sexta-feira (31), com início às 18h30. A saída da caminhada será em frente ao Frontispício do Cemitério da Saudade, seguindo pelas ruas Batista de Carvalho, Anhanguera e Primeiro de Agosto, Praça Rui Barbosa, e ruas Antônio Alves e Marcondes Salgado, finalizando o percurso na rua Rio Branco, em frente ao Museu Histórico Municipal de Bauru, onde o público será recebido com shows das bandas Rock 80 e Calibrados 80, que trarão os clássicos do rock. O local contará com uma área reservada para pessoas com deficiência, tradução em Libras durante o percurso e os shows, e praça de alimentação.

Os participantes não precisam realizar inscrição prévia, basta comparecer ao local do evento. Por ser realizado em via pública e durante o período noturno, menores de idade deverão estar acompanhados de seus responsáveis com 18 anos ou mais. A proposta é que todos entrem no clima e façam parte dessa noite de imaginação e memória urbana.