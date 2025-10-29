Pardinho celebra a tradição da música raiz com o 15º FESMURP

O município de Pardinho, conhecido como a capital da música raiz, em São Paulo, se prepara para mais uma edição do FESMURP – Festival de Música Raiz de Pardinho, um dos mais importantes eventos dedicados à valorização da cultura caipira no Brasil que chega ao seu 15º ano celebrando suas tradições.
Produzido pela Casa dos Caipiras, em parceria com o Instituto Jatobás — organização que administra o Centro Max Feffer —, a Prefeitura Municipal de Pardinho e com apoio da Rádio Paixão FM, Nosso Informativo e do comércio e empresariado local, o festival deste ano presta homenagem ao saudoso Chico Almeida, figura essencial na história do FESMURP e na valorização da música caipira brasileira.
O Troféu Chico Almeida, que dá nome à premiação deste ano, celebra sua contribuição à cultura popular. Falecido em outubro de 2024, Chico deixou um legado expressivo: foi um dos responsáveis pela consolidação do festival e pela conquista do Museu Tião Carreiro para Pardinho, além de liderar iniciativas como a Orquestra de Violeiros, a Caravana de Violeiros, o Grupo de São Gonçalo, a WebRádio Casa dos Caipiras, o Grupo de Catira, a Orquestra de Jovens Violeiros, a Cavalgada do Ferreirinha e a Associação dos Amigos da Viola de Pardinho (AAVP). Segundo o produtor e amigo Sérgio Vieira, parceiro de longa data, a homenagem reconhece “a dedicação e o amor com que Chico manteve viva a tradição caipira".
TRADIÇÃO, CULTURA RAIZ E GASTRONOMIA NO 15º FESMURP
Com programação distribuída entre a Praça da Matriz e o Centro Cultural Max Feffer, o festival une música, arte e sabores do interior. Na Praça da Matriz, acontecem os grandes shows e o Festival de Interpretações, que reunirá 20 duplas de diferentes regiões do país, disputando mais de R$ 20 mil em prêmios. A Praça de Alimentação “Sabores de Pardinho”, organizada pelo Grupo de Gastronomia Local, oferecerá o melhor da culinária regional, completando a experiência cultural e gastronômica do evento.
No Centro Cultural Max Feffer, o público poderá vivenciar a cultura caipira em sua essência. No sábado à tarde, o espaço recebe uma oficina de sapateado e a apresentação de Fandango de Tamancos com o Grupo Cuitelo, de Capão Bonito (SP). O centro cultural também abriga o Museu Tião Carreiro, dedicado à preservação da cultura raiz, que estará em funcionamento durante o festival.
O museu exibe a mostra temporária “Mazzaropi em: O Jeca na Cuesta”, em cartaz até 9 de novembro, que celebra a obra do cineasta e ator que eternizou o caipira brasileiro nas telas — com destaque para a reprodução original da casa de taipas. Os visitantes também poderão participar de atividades que resgatam as tradições culturais da região. O museu funciona de terça a domingo, das 10h às 18h, com entrada gratuita.
PROGRAMAÇÃO DO FESMURP 2025
O FESMURP 2025 contará com apresentações de artistas consagrados da música caipira:
Sexta-feira (31/10)
19h - 1ª Eliminatória do Festival (10 duplas) - Praça Matriz
21h - Show: João de Souza & Bonifácio “Os Bonifácio” - Praça Matriz
Sábado (01/11)
16h - Oficina de Sapateado - Centro Max Feffer
17h - Apresentação: Fandango de Tamancos - Centro Max Feffer
19h - Show: Violeiros de Pardinho - Praça Matriz
20h - 2ª Eliminatória (10 duplas) - Praça Matriz
22h - Show: Lourenço e Lourival - Praça Matriz
Domingo (02/11)
16h - Show: Caipiras da Cuesta - Praça Matriz
18h - Final do Festival (10 duplas) - Praça Matriz
19h30 - Show: Donizeti Camargo - Praça Matriz
20h - Premiação do Festival - Praça Matriz
20h30 - Show: Adriano Reis e Cuiabá - Praça Matriz
Também estão confirmadas as presenças de Mestre Goianito e Cleiton Viola, Vitor Hugo & Gustavo, Jucimara Lins e outros violeiros convidados, que prometem animar os bastidores, praças e bares da cidade com rodas de viola espontâneas.
Museu Tião Carreiro
Exposição temporária: Mazzaropi em: O Jeca na Cuesta
Em cartaz até 9 de novembro | Visitação gratuita
Horário: terça a domingo, das 10h às 18h
A exposição especial celebra a obra do cineasta e ator que eternizou o caipira brasileiro nas telas. Além disso, os visitantes podem conhecer a casa de taipa em tamanho real, construída artesanalmente pelas crianças do programa de Iniciação Artística e aberta à visitação, proporcionando uma imersão nas tradições culturais da região.
UM LEGADO VIVO
Mais do que um evento, o FESMURP é parte da identidade cultural de Pardinho, terra de Ferreirinha é referência nacional da música sertaneja raiz. O festival reafirma seu papel na preservação das tradições, na valorização da cultura popular e na formação de novas gerações de artistas e violeiros, mantendo viva a essência da música caipira.
REALIZAÇÃO:
Realização: Prefeitura Municipal de Pardinho
Parceria: Instituto Jatobás e Centro Max Feffer
Promoção: Turismo e Cultura
Direção e Produção: Casa dos Caipiras
Apoio: Rádio Paixão FM, Nosso Informativo, Comércio e Empresariado Local