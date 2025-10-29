Pardinho celebra a tradição da música raiz com o 15º FESMURP

O município de Pardinho, conhecido como a capital da música raiz, em São Paulo, se prepara para mais uma edição do FESMURP – Festival de Música Raiz de Pardinho, um dos mais importantes eventos dedicados à valorização da cultura caipira no Brasil que chega ao seu 15º ano celebrando suas tradições.

Produzido pela Casa dos Caipiras, em parceria com o Instituto Jatobás — organização que administra o Centro Max Feffer —, a Prefeitura Municipal de Pardinho e com apoio da Rádio Paixão FM, Nosso Informativo e do comércio e empresariado local, o festival deste ano presta homenagem ao saudoso Chico Almeida, figura essencial na história do FESMURP e na valorização da música caipira brasileira.

O Troféu Chico Almeida, que dá nome à premiação deste ano, celebra sua contribuição à cultura popular. Falecido em outubro de 2024, Chico deixou um legado expressivo: foi um dos responsáveis pela consolidação do festival e pela conquista do Museu Tião Carreiro para Pardinho, além de liderar iniciativas como a Orquestra de Violeiros, a Caravana de Violeiros, o Grupo de São Gonçalo, a WebRádio Casa dos Caipiras, o Grupo de Catira, a Orquestra de Jovens Violeiros, a Cavalgada do Ferreirinha e a Associação dos Amigos da Viola de Pardinho (AAVP). Segundo o produtor e amigo Sérgio Vieira, parceiro de longa data, a homenagem reconhece “a dedicação e o amor com que Chico manteve viva a tradição caipira".