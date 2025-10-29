Autoboneco e Sociopata tocam o terror em O Porto em novembro (8)

Duas das bandas mais importantes do cenário autoral independente de Bauru e região se reúnem para um grande show. Autoboneco e Sociopata tocam no bar O Porto no próximo dia 08 de novembro de 2025, a partir das 18h.

Os ingressos já estão à venda e quem comprar antecipadamente paga menos. Veja todos os detalhes pelo perfil: www.instagram.com/ coletivodistopia

O antigrupo Autoboneco foi criado em Bauru no ano de 1993. Desde então, lançou mais de 35 álbuns, em uma das carreiras independentes mais longevas da América Latina no gênero pós-punk.