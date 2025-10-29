Autoboneco e Sociopata tocam o terror em O Porto em novembro (8)

Duas das bandas mais importantes do cenário autoral independente de Bauru e região se reúnem para um grande show. Autoboneco e Sociopata tocam no bar O Porto no próximo dia 08 de novembro de 2025, a partir das 18h.
Os ingressos já estão à venda e quem comprar antecipadamente paga menos. Veja todos os detalhes pelo perfil: www.instagram.com/
O antigrupo Autoboneco foi criado em Bauru no ano de 1993. Desde então, lançou mais de 35 álbuns, em uma das carreiras independentes mais longevas da América Latina no gênero pós-punk.
Em setembro, após retomar uma de suas formações antigas, em formato power-trio, lançou seu mais recente trabalho, o EP “Post-Gonzo: (A)Live 4EVER!”. Na fase atual, a banda se apresenta com Aran (vocal/efeitos), Walace (guitarra) e Tonon (bateria). Ouça em www.autoboneco.bandcamp.com
Já a Sociopata surgiu em 2008, com a junção de músicos experientes da cena independente de Bauru e Agudos. O nome do grupo é uma crítica ao cotidiano das manipulações embutidas nas relações humanas.
A banda conta com Kleber (vocal), Braga (guitarra), Birão (baixo), Léo (guitarra) e Cowboy (bateria). Acompanhe o trabalho da banda pelo link: www.instagram.com/sociopata_
Além das bandas, haverá exposição de zines, distros e outros produtos no local. O evento é uma realização do Coletivo Distopia e conta com o apoio dos programas de rádio Batalha Rock (FM 87,9 de Agudos) e Sem Limites (www.instagram.com/
Serviço:
Autoboneco e Sociopata n´O Porto
Data: 08 de novembro de 2025 (sábado)
Horário: a partir das 18h
Endereço: Rua Antônio Alves, nº 16-23, Centro – Bauru/SP
Ingressos: R$ 10 (antecipado) e R$ 15 (na portaria)
Mais detalhes: www.instagram.com/