Ceagesp distribuirá 30 toneladas de alimentos para entidades

O Entreposto de Bauru da CEAGESP fará nesta sexta-feira, 31, às 14h, a doação de 30 toneladas de alimentos. No total, 21 entidades assistenciais de Bauru e região serão beneficiadas com a entrega de feijão preto, arroz, farinha de trigo e leite em pó.
Os alimentos foram adquiridos junto a agricultores familiares pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A entrega tem parceria da CEAGESP, companhia vinculada ao ministério.
Entre as entidades selecionadas estão a Casa da Sopa da Vila Dutra; Associação Beneficente Cristã – Paiva; Associação do Hospital de Agudos; Centro Espírita Amor e Caridade - Albergue Noturno; Fundação Amaral Carvalho de Jaú; Lar dos Desamparados; Mesa Brasil – SESC; SORRI e a Vila Vicentina, além de entidades localizadas nas cidades de Itapuí, Pirajuí, Cafelândia e Agudos.
Doação de alimentos do PAA
Data: 31/10/2025 (6ª feira)
Horário: 14h
Local: Entreposto da CEAGESP - Avenida Nações Unidas, 50-98 - Geisel - Bauru/SP
Entidades beneficiadas:
3º Quarteirão de Amigos de Bauru (Casa da Sopa)
Abrigo Vicentino de Agudos
Associação Beneficente Cristã (Paiva)
Associação do Hospital de Agudos
Associação Projeto Betânia de Pirajuí
Associação Templo Cultural Social Religioso Ilê Asé Osum Obaluayê Ogum
ASSOMARY
Casa Acolhedora Peniel - Agudos
Centro de Cidadania e Referência Alimentar
Centro Espírita Amor e Caridade (Albergue Noturno)
Cozinha Solidária Allan Kardec
Fundação Amaral Carvalho
Lar dos Desamparados - Agudos
Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e região
Mesa Brasil - SESC
OSC Portas Abertas
Paróquia Santa Edwiges (Capela Nossa Senhora de Guadalupe)
Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes - Pirajuí
SORRI Bauru
Vila São Vicente de Paulo - Itapuí
Vila Vicentina de Bauru
PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
Realiza a compra direta de alimentos de agricultores familiares por meio de projetos elaborados pelas cooperativas e associações de agricultores familiares e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como à rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino.
O PAA tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local; e de promover o acesso aos alimentos, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar e nutricional
O PAA é a principal ação do programa FOME ZERO, responsável por retirar o Brasil pela segunda vez do mapa da fome da ONU/FAO.