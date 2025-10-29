Ceagesp distribuirá 30 toneladas de alimentos para entidades

O Entreposto de Bauru da CEAGESP fará nesta sexta-feira, 31, às 14h, a doação de 30 toneladas de alimentos. No total, 21 entidades assistenciais de Bauru e região serão beneficiadas com a entrega de feijão preto, arroz, farinha de trigo e leite em pó.

Os alimentos foram adquiridos junto a agricultores familiares pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A entrega tem parceria da CEAGESP, companhia vinculada ao ministério.

Entre as entidades selecionadas estão a Casa da Sopa da Vila Dutra; Associação Beneficente Cristã – Paiva; Associação do Hospital de Agudos; Centro Espírita Amor e Caridade - Albergue Noturno; Fundação Amaral Carvalho de Jaú; Lar dos Desamparados; Mesa Brasil – SESC; SORRI e a Vila Vicentina, além de entidades localizadas nas cidades de Itapuí, Pirajuí, Cafelândia e Agudos.