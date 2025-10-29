31 de outubro de 2025
DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Ceagesp distribuirá 30 toneladas de alimentos para entidades


Divulgação
Arroz, feijão preto, farinha de mandioca e leite em pó serão entregues a 21 instituições
Arroz, feijão preto, farinha de mandioca e leite em pó serão entregues a 21 instituições

O Entreposto de Bauru da CEAGESP fará nesta sexta-feira, 31, às 14h, a doação de 30 toneladas de alimentos. No total, 21 entidades assistenciais de Bauru e região serão beneficiadas com a entrega de feijão preto, arroz, farinha de trigo e leite em pó.

Os alimentos foram adquiridos junto a agricultores familiares pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A entrega tem parceria da CEAGESP, companhia vinculada ao ministério.

Entre as entidades selecionadas estão a Casa da Sopa da Vila Dutra; Associação Beneficente Cristã – Paiva; Associação do Hospital de Agudos; Centro Espírita Amor e Caridade - Albergue Noturno; Fundação Amaral Carvalho de Jaú; Lar dos Desamparados; Mesa Brasil – SESC; SORRI e a Vila Vicentina, além de entidades localizadas nas cidades de Itapuí, Pirajuí, Cafelândia e Agudos.

 Doação de alimentos do PAA

Data: 31/10/2025 (6ª feira)

Horário: 14h

Local: Entreposto da CEAGESP - Avenida Nações Unidas, 50-98 - Geisel - Bauru/SP

Entidades beneficiadas:

3º Quarteirão de Amigos de Bauru (Casa da Sopa)

Abrigo Vicentino de Agudos

Associação Beneficente Cristã (Paiva)

Associação do Hospital de Agudos

Associação Projeto Betânia de Pirajuí

Associação Templo Cultural Social Religioso Ilê Asé Osum Obaluayê Ogum

ASSOMARY

Casa Acolhedora Peniel - Agudos

Centro de Cidadania e Referência Alimentar

Centro Espírita Amor e Caridade (Albergue Noturno)

Cozinha Solidária Allan Kardec

Fundação Amaral Carvalho

Lar dos Desamparados - Agudos

Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e região

Mesa Brasil - SESC

OSC Portas Abertas

Paróquia Santa Edwiges (Capela Nossa Senhora de Guadalupe)

Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes - Pirajuí

SORRI Bauru

Vila São Vicente de Paulo - Itapuí

Vila Vicentina de Bauru

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

Realiza a compra direta de alimentos de agricultores familiares por meio de projetos elaborados pelas cooperativas e associações de agricultores familiares e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, bem como à rede socioassistencial, equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de ensino.

O PAA tem por objetivo fortalecer a agricultura familiar, gerando emprego, renda e desenvolvendo a economia local; e de promover o acesso aos alimentos, contribuindo para reduzir a insegurança alimentar e nutricional

O PAA é a principal ação do programa FOME ZERO, responsável por retirar o Brasil pela segunda vez do mapa da fome da ONU/FAO.

 

