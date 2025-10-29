“Agora que são Elas”: Bia, Jordana e Kátia se apresentam em Bauru

O protagonismo feminino no sertanejo ganha destaque neste sábado (1), com a realização do show “Agora que são Elas”, às 20h, no Alameda Rodoserv Center, em Bauru. O show reúne as cantoras Bia Bamonte, Jordana Piton e Kátia Castilho. Com sua retomada este ano, a apresentação destaca um repertório focado no sertanejo feminino.
O projeto “Agora que são Elas”, criado em 2017, a ideia surgiu inicialmente com seis mulheres no palco, com o objetivo de dar visibilidade às artistas da região. Com o passar dos anos, as agendas e caminhos individuais levaram algumas integrantes a seguir outros rumos — e agora, em 2025, o projeto retorna repaginado, com nova formação e um conceito mais intimista.
A idealização da retomada partiu de Cristiano Paccola, da CRP Produções, que propôs reviver o projeto com um formato menor, centrado em três intérpretes.
Segundo Kátia Castilho, uma das fundadoras, a escolha foi natural: “Eu e a Jordana já éramos do projeto desde 2017. Decidimos voltar agora com menos mulheres para dar mais destaque ao trabalho de cada uma. Somos amigas há muito tempo, temos sintonia e isso fez tudo fluir naturalmente”, afirma.
Kátia Castilho: o sertanejo que vem de berço
A bauruense Kátia Castilho iniciou a carreira em 1999, como backing vocal em grupos de pagode, até se consolidar como voz solo no sertanejo a partir de 2015. A música, porém, sempre esteve presente em sua vida: filha do compositor Jotha Luiz, que tem sucessos gravados por nomes consagrados do gênero, Kátia cresceu em meio a violas, letras e melodias.
“Meu pai sempre foi uma inspiração. O sertanejo sempre esteve dentro de casa, e quando decidi seguir carreira solo, foi como retornar às minhas raízes”, conta. No show, Kátia promete um repertório repleto de clássicos e sucessos contemporâneos do sertanejo feminino, ressaltando que o projeto é também um ato de representatividade: “Vai ser muito importante para a nossa classe feminina. Vamos representar muitas mulheres que sonham em estar onde estamos”.
Jordana Piton: formação, talento e emoção
Natural de Boracéia (SP), Jordana Piton descobriu sua paixão pela música ainda na infância. Aos 11 anos, começou as aulas de violão e logo passou a cantar na igreja, onde desenvolveu sua base musical e vocal. Formada em Educação Musical, com duas pós-graduações em Música e Musicoterapia, Jordana tem uma trajetória sólida e diversificada, além de integrar por cinco anos uma banda de bailes.
Além das apresentações, Jordana também investe na carreira autoral, com o EP “Segredos” e o single “É Pouco Pra Você”, disponível no YouTube. Ela participou da primeira formação do “Agora que são Elas” e celebra o retorno do projeto com entusiasmo: “O convite do Cristiano Paccola reacendeu algo muito bonito. Eu e a Kátia já tínhamos essa história juntas, e trazer a Bia agora só somou. Nossa amizade é real, nossa sintonia é natural. Tudo está acontecendo de forma leve e verdadeira”, diz.
Bia Bamonte: da garagem à consagração nos palcos de Bauru
Representando a nova geração da música sertaneja feminina, Bia Bamonte traz uma história marcada por determinação e amor à arte. Nascida em Bauru, começou a cantar aos 12 anos, influenciada pela mãe, que também era vocalista em uma banda. “Comecei cantando na garagem de um amigo do meu pai, onde minha mãe era vocalista e nos ensinava a cantar. Foi ali que tudo começou”, relembra.
Aos 25 anos, Bia iniciou sua carreira na noite bauruense, tornando-se uma das vozes femininas pioneiras a ocupar o espaço sertanejo nos bares e eventos da cidade. Inspirada por artistas como Thaeme & Thiago, Simone & Simaria e, principalmente, Lauana Prado, ela segue firme em seu propósito de lançar composições próprias. “Meu objetivo é gravar músicas autorais e manter esse projeto, abrindo espaço para outras vozes femininas”, afirma.
O protagonismo feminino em evidência
De acordo com as integrantes, a retomada do “Agora que são Elas” mantém o foco em apresentar interpretações de artistas femininas do sertanejo, destacando tanto clássicos quanto sucessos contemporâneos do estilo. O formato atual busca equilibrar apresentações coletivas e individuais, permitindo que cada cantora mostre parte de seu trabalho solo dentro do espetáculo.
A iniciativa também pretende consolidar uma agenda de apresentações conjuntas e ampliar a visibilidade das artistas no cenário regional. O evento no Alameda marca a primeira apresentação pública do trio nesta nova fase do projeto.
Serviço:
“Agora é que são elas”, com Bia Bamonte, Katia Castilho e Jordana Piton, neste sábado (01/11), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 29,90 (1.º lote), R$
34,90 (2.º lote) e R$ 39,90 (3.º lote).
Ingressos no próprio Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. O Alameda Rodoserv Center fica na Rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.