“Agora que são Elas”: Bia, Jordana e Kátia se apresentam em Bauru

O protagonismo feminino no sertanejo ganha destaque neste sábado (1), com a realização do show “Agora que são Elas”, às 20h, no Alameda Rodoserv Center, em Bauru. O show reúne as cantoras Bia Bamonte, Jordana Piton e Kátia Castilho. Com sua retomada este ano, a apresentação destaca um repertório focado no sertanejo feminino.

O projeto “Agora que são Elas”, criado em 2017, a ideia surgiu inicialmente com seis mulheres no palco, com o objetivo de dar visibilidade às artistas da região. Com o passar dos anos, as agendas e caminhos individuais levaram algumas integrantes a seguir outros rumos — e agora, em 2025, o projeto retorna repaginado, com nova formação e um conceito mais intimista.

A idealização da retomada partiu de Cristiano Paccola, da CRP Produções, que propôs reviver o projeto com um formato menor, centrado em três intérpretes.