Vitta antecipa entrega de chaves do Azure Residencial em Bauru

No último sábado (25), a Vitta realizou a entrega antecipada das chaves do Azure Residencial, em Bauru. O evento, marcado por emoção e celebração, destacou não apenas a concretização do sonho da casa própria, mas também o compromisso da construtora em cumprir prazos com eficiência e qualidade.

A festa contou com a animação da dupla Mateus & Belini, que garantiu a trilha sonora perfeita para a ocasião.

O Azure Residencial reforça o padrão de excelência da Vitta, combinando conforto, segurança e bem-estar, e consolida o compromisso da empresa em superar expectativas no mercado imobiliário de Bauru.