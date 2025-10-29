Salles disputará governo estadual se Tarcísio for a presidente

O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo) ainda nao sabe se será pré-candidato ao Senado Federal ou ao governo estadual, pelo qual demonstra preferência. Salles esteve em Bauru no último sábado (25) para um encontro regional do partido, que aconteceu no Alameda Hall. “Acho que o Estado de São Paulo precisa ter uma representação à altura no Senado. Minha decisão é concorrer ao Senado. Se, entretanto, o governador Tarcísio de Freitas for candidato à Presidência da República e não à reeleição, aí sim eu considero concorrer a governador.”

Para ele, o partido Novo vai crescer muito. “Ele ocupa uma posição privilegiada na direita, porque reúne duas coisas fundamentais: primeiro, é um partido muito homogêneo — todo mundo que é de direita no partido Novo é de direita mesmo. Aqui não tem aquele que finge ser de direita para pegar o voto. E, segundo, é um partido muito rígido com as questões de anticorrupção, conduta e comportamento. Então, quando você une essas duas coisas, acaba respondendo ao anseio da sociedade para que tenha gente honesta, coerente e consistente nessas posições. O Novo vai crescer demais”, ressalta o deputado.

A segurança e a tolerância zero contra o crime são suas duas principais bandeiras rumo ao Senado. “O lema de lei e ordem nunca foi tão necessário no nosso país, e é isso que eu sempre vou defender”, destaca.