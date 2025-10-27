Tenistas de Bauru brilham na 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis

Neste final de semana (24 e 26 de outubro ), as quadras da Associação Luso Brasileira de Bauru receberam a 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII-SP, reunindo jovens talentos do tênis de base paulista em disputas acirradas e de alto nível técnico.

A competição, que vale pontuação G2 pela Federação Paulista de Tênis, contou com a presença de atletas de várias regiões do Estado, reforçando o protagonismo de Bauru no cenário esportivo estadual.

Os tenistas bauruenses fizeram bonito jogando em casa. Pedro Negri, do Bauru Tênis Clube (BTC), foi o grande destaque ao conquistar o título da categoria 10 anos masculino, mostrando excelente desempenho durante todo o torneio. O clube também teve Maria Clara Bincoleto da Silva como vice-campeã na categoria 10 anos feminino, em uma final muito equilibrada.