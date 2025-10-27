Tenistas de Bauru brilham na 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis

Neste final de semana (24 e 26 de outubro ), as quadras da Associação Luso Brasileira de Bauru receberam a 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII-SP, reunindo jovens talentos do tênis de base paulista em disputas acirradas e de alto nível técnico.
A competição, que vale pontuação G2 pela Federação Paulista de Tênis, contou com a presença de atletas de várias regiões do Estado, reforçando o protagonismo de Bauru no cenário esportivo estadual.
Os tenistas bauruenses fizeram bonito jogando em casa. Pedro Negri, do Bauru Tênis Clube (BTC), foi o grande destaque ao conquistar o título da categoria 10 anos masculino, mostrando excelente desempenho durante todo o torneio. O clube também teve Maria Clara Bincoleto da Silva como vice-campeã na categoria 10 anos feminino, em uma final muito equilibrada.
Outro bom resultado local veio com Davi Alves, também do Bauru Tênis Clube, que ficou com o vice-campeonato da categoria 16 anos masculino, após uma campanha sólida até a final.
Além dos representantes da cidade-sede, a etapa de Bauru consagrou campeões de diversas regiões do Estado. Sasha Borgezan Coelho (Penápolis) levou o título entre as meninas de 10 anos; Augusto Pignata (Avaré) foi campeão nos 11 anos masculino; e Mirella Queiroz (Ribeirão Preto) conquistou o título na categoria 12 anos feminino, com a bauruense Beatriz Nardo, natural de Agudos, como vice-campeã.
Na sequência, o pódio foi completado com vitórias de João Petrolini (São José do Rio Preto) nos 12 anos masculino, Luisa Paolini (Rio Preto) nos 14 feminino, Rafael Oliveira (Lençóis Paulista) nos 14 masculino, e Yuri Coelho (Penápolis) nos 16 masculino.
O Circuito Aberto de Tênis Juvenil VIII-SP tem a realização da Associação Desportiva Ateneu Mansor, com os apoios da Associação Luso Brasileira de Bauru, Clube Monte Líbano, e da Federação Paulista de Tênis, através da viabilização da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. O evento conta ainda com os patrocínios da Colombo Agroindústria e da Cozimax.