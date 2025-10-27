Reinauguração da loja Croissant & Cia em Bauru

A Croissant & Cia realizou na manhã de sábado (25), um evento para celebrar a reinaguração de sua loja em Bauru. A tradicional marca do setor alimentício, vive um novo momento após o incêndio ocorrido na fábrica de Indaiatuba. Em Bauru, a unidade segue firme em suas atividades, pronta para atender clientes, revendedores e parceiros comerciais.

A empresa comemora essa retomada com entusiasmo e anuncia o lançamento de novos produtos, ampliando o portfólio e reforçando seu compromisso com a qualidade e o atendimento. “Estamos em uma fase de renovação e de muitas novidades, com foco total em oferecer o melhor para nossos clientes”, destaca a direção da marca.

Com essa nova etapa, a Croassaint & Cia reafirma sua força no mercado e a importância de Bauru como uma das bases estratégicas da empresa no interior paulista.