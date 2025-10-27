Colisão entre três motos deixa dois feridos em Bauru

Três motos colidiram por volta de 10h30 da manhã desta segunda-feira (27) no cruzamento da rua Araújo Leite com a avenida Duque de Caxias, no Altos da Cidade, em Bauru.

Segundo testemunhas, uma primeira moto descia a rua Araújo Leite, momento esse que as outras duas motocicletas trafegavam pela Duque. O choque provocou a queda dos três condutores, sendo que dois foram socorridos pelo Samu ao Pronto-Socorro Central, um deles desacordado. O terceiro envolvido deixou o local mas, de acordo com as testemunhas, sofreu apenas escoriações leves.

A ocorrência está em andamento e o JCNET acompanha o caso.