Criança é encontrada sozinha na rua e pai é preso em flagrante

Uma ocorrência de abandono de incapaz mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na noite do último sábado (25), na Vila Cidade Jardim. Durante a intervenção, os agentes localizaram uma estufa com dezenas de plantas de maconha dentro da casa onde a criança, de cerca de 5 anos, vivia.
De acordo com a GCM, a equipe composta pelo inspetor Nogueira e pela GCMF Corvino foi acionada pelo telefone de emergência (153) após uma moradora encontrar a criança chorando e apenas de roupa íntima na rua Germino Daltin.
A testemunha relatou que, ao chegar do trabalho, por volta de meia-noite, viu a criança desorientada na via pública. Preocupada com a vulnerabilidade dela, a acolheu em sua residência e chamou a guarda.
No imóvel indicado como residência da criança, os agentes encontraram o portão entreaberto. Após tentativas sem resposta dos moradores, a equipe entrou na casa.
Em um dos cômodos, foi localizada uma estufa caseira contendo nove pés de maconha de maior porte, dois pés menores e mais de 16 mudas em copos plásticos. O local estava equipado com iluminação e ventilação próprias para cultivo.
Enquanto a equipe realizava a averiguação, um casal chegou ao imóvel afirmando ser morador do local. O homem, de 29 anos, declarou ser o pai da criança e o responsável pelo cultivo das plantas.
Ele relatou ainda ser usuário de maconha e disse utilizar a planta para produzir óleo com supostos fins medicinais para o filho, que, segundo ele, é autista - porém, sem prescrição ou acompanhamento médico. O homem admitiu ter saído de casa com a namorada para comer e beber cerveja, deixando a criança sozinha.
O Conselho Tutelar foi acionado e a avó paterna ficou responsável pela guarda da criança. A Polícia Científica esteve no local para perícia e apreensão das plantas.
O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência (BO). O pai da criança foi preso em flagrante por abandono de incapaz (artigo 133 do Código Penal) e porte de drogas para consumo pessoal (artigo 28). A namorada foi ouvida e liberada, sendo qualificada como investigada.
O homem permanece à disposição da Justiça.