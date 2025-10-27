27 de outubro de 2025
Logo Sampi
DURANTE VISITA

Mulheres são presas com drogas em partes íntimas em CPP de Bauru

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
CPP 1 de Bauru, local das ocorrências
Três mulheres foram presas em flagrante neste domingo (26) ao tentarem entrar como visitantes no Centro de Progressão Penitenciária I (CPP I) de Bauru com drogas escondidas no corpo. As prisões ocorreram em horários distintos e foram resultado da inspeção feita pelo body scanner (equipamento de raio-x corporal) do sistema prisional.

Segundo os boletins de ocorrências (BO), a primeira prisão ocorreu às 9h. Uma mulher de 27 anos apresentou imagem suspeita na região inferior do abdômen. Inicialmente ela negou mas, ainda nervosa, pediu à polícia para ir ao banheiro, onde voluntariamente retirou do seu órgão genital um invólucro com 83 gramas de maconha.

Por volta das 12h, outra mulher, esta de 30 anos, foi flagrada pelo equipamento com um volume anormal na região pélvica. Questionada pela policial, admitiu que estava com um objeto ilícito e pediu para ir ao banheiro, onde retirou da sua genitália um invólucro envolto em fita isolante contendo 112 gramas de maconha.

Dois minutos depois, às 12h02, uma terceira visitante, de 42 anos, apresentou imagem semelhante na região pélvica. Ao ser questionada, confirmou que levava droga e pediu local reservado para a retirada. No banheiro, ela entregou um invólucro plástico enrolado em fita isolante, retirado do ânus, com 42 gramas de maconha.

As três foram presas em flagrante por tráfico de drogas e encaminhadas à Polícia Civil. Elas permanecem à disposição da Justiça.

