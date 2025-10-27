Mulheres são presas com drogas em partes íntimas em CPP de Bauru

Três mulheres foram presas em flagrante neste domingo (26) ao tentarem entrar como visitantes no Centro de Progressão Penitenciária I (CPP I) de Bauru com drogas escondidas no corpo. As prisões ocorreram em horários distintos e foram resultado da inspeção feita pelo body scanner (equipamento de raio-x corporal) do sistema prisional.

Segundo os boletins de ocorrências (BO), a primeira prisão ocorreu às 9h. Uma mulher de 27 anos apresentou imagem suspeita na região inferior do abdômen. Inicialmente ela negou mas, ainda nervosa, pediu à polícia para ir ao banheiro, onde voluntariamente retirou do seu órgão genital um invólucro com 83 gramas de maconha.

Por volta das 12h, outra mulher, esta de 30 anos, foi flagrada pelo equipamento com um volume anormal na região pélvica. Questionada pela policial, admitiu que estava com um objeto ilícito e pediu para ir ao banheiro, onde retirou da sua genitália um invólucro envolto em fita isolante contendo 112 gramas de maconha.