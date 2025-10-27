Homem é preso por sequestro e estupro no centro de Bauru

Um homem de 40 anos foi preso na noite deste domingo (26) no centro de Bauru, acusado de manter uma mulher, de 31 anos, em cárcere privado, sob ameaças, agressões e estupro. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia, após uma denúncia anônima de violência doméstica.

Segundo informações dos policiais, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço indicado, encontrou a vítima, que relatou que foi mantida trancada dentro da casa por oito dias, sofrendo constantes agressões físicas, ameaças contra sua vida, da filha e de familiares e foi forçada a manter relações sexuais com o acusado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), durante consulta ao sistema penal foi constatado que acusado possui Medida Protetiva de Urgência contra ele. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) onde a vítima informou, em depoimento, que manteve um relacionamento com o acusado e que faz cinco meses que havia terminado, no entanto, ele não aceitava. Ainda segundo o BO, medida protetiva foi pedida por conta de diversas denúncias feitas contra o acusado que invadia a residência da vítima para quebrar objetos, além de agredi-la na rua, forçando-a a reatar o relacionamento sob a ameaça de "picá-la inteira" se não ficasse com ele.