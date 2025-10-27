27 de outubro de 2025
IPMET BAURU

Semana começa com chuva e frente fria em Bauru; veja previsão

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas/JC
Chuvas devem variar entre leves e moderadas durante esta segunda-feira (28)
Chuvas devem variar entre leves e moderadas durante esta segunda-feira (28)

O bauruense deve se preparar para um dia de nebulosidade com chuvas leves e moderadas durante esta segunda-feira (27). Segundo radares do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), com a chegada de uma nova frente fria, o tempo nublado e com precipitações deve se manter até a quarta-feira (29).

Com a frente fria se deslocando pelo Estado, o céu permanecerá nublado e as áreas de chuva devem se intensificar nesta terça-feira (28), podendo ocorrer trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento.

Ainda segundo o IPMet, as temperaturas devem apresentar queda gradual em relação ao fim de semana, que registrou máximas de até 34 graus. Durante os próximos dias, a máxima deve ficar em torno de 25 graus e a mínima, perto de 15 graus.

RIO BATALHA

Durante está segunda-feira (27), a lagoa de captação do Rio Batalha, responsável pelo abastecimento de cerca de 100 mil moradores de Bauru, está com 2,94 metros de profundidade, abaixo do nível ideal de 3,2 metros. Com a chuva voltando, a lagoa deve se manter em nível estável.

