Semana começa com chuva e frente fria em Bauru; veja previsão

O bauruense deve se preparar para um dia de nebulosidade com chuvas leves e moderadas durante esta segunda-feira (27). Segundo radares do Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), com a chegada de uma nova frente fria, o tempo nublado e com precipitações deve se manter até a quarta-feira (29).

Com a frente fria se deslocando pelo Estado, o céu permanecerá nublado e as áreas de chuva devem se intensificar nesta terça-feira (28), podendo ocorrer trovoadas, descargas elétricas e rajadas de vento.

Ainda segundo o IPMet, as temperaturas devem apresentar queda gradual em relação ao fim de semana, que registrou máximas de até 34 graus. Durante os próximos dias, a máxima deve ficar em torno de 25 graus e a mínima, perto de 15 graus.