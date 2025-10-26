Morre em Bauru Armindo Marinheiro, de restaurantes memoráveis

Bauru perdeu neste domingo (26) um cidadão marcante, que deixará muitas lembranças e saudades. Faleceu, aos 74 anos, Armindo Marinheiro Filho, que por décadas teve restaurantes e bares na cidade e alegrou noites dançantes de casais, com ambientes acolhedores e uma gastronomia de temperos sem igual.

Foi proprietário, por exemplo, do Marinheiro's Bar, estabelecimento fundado em 1986. Armindo atuou por décadas no comércio da cidade.

Seu corpo está sendo velado no Centro Velatório Terra Branca, sala 3, e o sepultamento ocorrerá às 15h30 deste domingo, no Cemitério da Saudade, em Bauru.