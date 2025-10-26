Morre em Bauru Armindo Marinheiro, de restaurantes memoráveis

Bauru perdeu neste domingo (26) um cidadão marcante, que deixará muitas lembranças e saudades. Faleceu, aos 74 anos, Armindo Marinheiro Filho, que por décadas teve restaurantes e bares na cidade e alegrou noites dançantes de casais, com ambientes acolhedores e uma gastronomia de temperos sem igual.
Foi proprietário, por exemplo, do Marinheiro's Bar, estabelecimento fundado em 1986. Armindo atuou por décadas no comércio da cidade.
Seu corpo está sendo velado no Centro Velatório Terra Branca, sala 3, e o sepultamento ocorrerá às 15h30 deste domingo, no Cemitério da Saudade, em Bauru.
"Entristecido com essa notícia do falecimento de um amigo desde 1964, das peladas no "Sapeiro" (início da rua Joaquim da Silva Martha, margem direita do Ribeirão Bauru) e depois no Fluminense. Há pouco trocamos mensagens no Instagram e ele me informou que não estava bem e muito esquecido. Diga na paz definitiva de Deus e que Ele dê forças aos familiares para superar irreparável perda", postou no Facebook do JCNET o amigo Wilson Luís Leite.
O JCNET vai atualizar esta notícia assim que tiver mais informações.