PM realiza fiscalização e coíbe evento irregular de motos em Jaú

Na noite deste sábado (25), a Polícia Militar de Jaú realizou uma operação de fiscalização de trânsito na avenida Dr. Quinzinho, em resposta a um evento não autorizado envolvendo motociclistas que promoviam manobras perigosas e arrancadas bruscas.

Durante a ação, foram removidos ao pátio do Detran motocicletas e automóveis. Os policiais fizeram ainda 12 autos de infração por irregularidades diversas.

"A atuação firme e preventiva da Polícia Militar foi essencial para conter práticas de risco à segurança viária e garantir a ordem pública, demonstrando o compromisso da corporação com a proteção da comunidade e o cumprimento da legislação de trânsito", afirma a PM jauense.