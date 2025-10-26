Homem de 65 anos é morto a facadas em casa no Pousada, em Bauru

Um homem de 65 anos foi encontrado morto na madrugada deste domingo (26) dentro de sua residência, na rua Joaquim Gonçalves Soriano, no Pousada da Esperança, em Bauru. A vítima foi identificada como Geraldo Martins Ferreira, conhecido na vizinhança por trabalhar como coletor de materiais recicláveis.
Segundo informações preliminares apuradas pela reportagem, Geraldo foi atingido por golpes de faca na região do abdômen e também na cabeça. O crime ocorreu na cozinha da casa onde ele morava.
Vizinhos acionaram o socorro ao perceberem a movimentação e encontrarem a vítima ferida. Equipes do Samu foram até o local, mas o homem já estava sem vida. A 4ª Companhia da Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia.
A Polícia Científica iniciou os trabalhos técnicos por volta das 10h30 da manhã deste domingo, a fim de coletar vestígios e elementos que possam ajudar na investigação.
De acordo com familiares, Geraldo era uma pessoa simples, conhecida no bairro pela rotina de trabalho e pela convivência pacata. “Era um homem trabalhador”, relatou um parente à reportagem.
A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis. Ainda não há confirmação sobre suspeitos ou motivação.