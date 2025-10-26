Homem de 65 anos é morto a facadas em casa no Pousada, em Bauru

Um homem de 65 anos foi encontrado morto na madrugada deste domingo (26) dentro de sua residência, na rua Joaquim Gonçalves Soriano, no Pousada da Esperança, em Bauru. A vítima foi identificada como Geraldo Martins Ferreira, conhecido na vizinhança por trabalhar como coletor de materiais recicláveis.

Segundo informações preliminares apuradas pela reportagem, Geraldo foi atingido por golpes de faca na região do abdômen e também na cabeça. O crime ocorreu na cozinha da casa onde ele morava.

Vizinhos acionaram o socorro ao perceberem a movimentação e encontrarem a vítima ferida. Equipes do Samu foram até o local, mas o homem já estava sem vida. A 4ª Companhia da Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia.