COPA GOLDEN MASTER

Gordinhos F.C. amplia série invicta; Redentor e Gasparini vencem

Por Douglas Willian | da Redação
Zizo Alves
Partida entre 100% Gasparini e Barcelona foi realizada no estádio Edmundo Coube
Partida entre 100% Gasparini e Barcelona foi realizada no estádio Edmundo Coube

A segunda fase da 19ª Copa Golden Master teve início neste sábado (25), com quatro partidas disputadas em dois estádios da cidade.

No Estádio Nelson Reginato do Canto, o Redentor superou o Boca Juniors por 3 a 2, em um confronto equilibrado. Na sequência, o Gordinhos F.C. venceu o União Octávio Rasi por 5 a 0. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rick Martins — dona da melhor campanha da primeira fase — manteve a invencibilidade no campeonato, somando agora sete vitórias e um empate.

Já no Estádio Edmundo Coube, o 100% Gasparini venceu o Barcelona por 2 a 1. Enquanto o Vitória levou a melhor sobre o Independência, pelo placar de 3 a 1.

A segunda rodada da competição será realizada no próximo sábado (1), com a continuidade da segunda fase.

