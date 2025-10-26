Gordinhos F.C. amplia série invicta; Redentor e Gasparini vencem

A segunda fase da 19ª Copa Golden Master teve início neste sábado (25), com quatro partidas disputadas em dois estádios da cidade.
No Estádio Nelson Reginato do Canto, o Redentor superou o Boca Juniors por 3 a 2, em um confronto equilibrado. Na sequência, o Gordinhos F.C. venceu o União Octávio Rasi por 5 a 0. Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Rick Martins — dona da melhor campanha da primeira fase — manteve a invencibilidade no campeonato, somando agora sete vitórias e um empate.
Já no Estádio Edmundo Coube, o 100% Gasparini venceu o Barcelona por 2 a 1. Enquanto o Vitória levou a melhor sobre o Independência, pelo placar de 3 a 1.
A segunda rodada da competição será realizada no próximo sábado (1), com a continuidade da segunda fase.