Dia Internacional da Animação comemora 22 anos

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma celebração mundial da arte da animação, realizada em 28 de outubro, que homenageia a primeira projeção pública de imagens animadas em 1892.

No Brasil, o evento é marcado por exibições gratuitas de curtas-metragens nacionais e internacionais em diversas cidades, incluindo mostras infantil, nacional e internacional, que neste ano comemora 22 anos. A data foi criada em 2002 pela Associação Internacional do Filme de Animação (Asifa).

A Mostra Oficial é composta por uma hora de curtas brasileiros (Mostra Nacional) e uma hora de curtas estrangeiros (Mostra Internacional) e é exibida simultaneamente em todas as cidades participantes do circuito, com entrada franca. Em Bauru a Mostra tem início às 19h30 no CinExtinção, na rua Cussy Junior, 8-17, centro. Em Bauru a Mostra é promovida pela SAC e CinExtinção. As escolas ou entidades que queiram receber a Mostra Infantil pode entrar em contato pelo whatsapp 14 99729 2527. Mais informações pelo site www.diadanimacao.com.br

História