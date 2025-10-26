Dia Internacional da Animação comemora 22 anos

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma celebração mundial da arte da animação, realizada em 28 de outubro, que homenageia a primeira projeção pública de imagens animadas em 1892.
No Brasil, o evento é marcado por exibições gratuitas de curtas-metragens nacionais e internacionais em diversas cidades, incluindo mostras infantil, nacional e internacional, que neste ano comemora 22 anos. A data foi criada em 2002 pela Associação Internacional do Filme de Animação (Asifa).
A Mostra Oficial é composta por uma hora de curtas brasileiros (Mostra Nacional) e uma hora de curtas estrangeiros (Mostra Internacional) e é exibida simultaneamente em todas as cidades participantes do circuito, com entrada franca. Em Bauru a Mostra tem início às 19h30 no CinExtinção, na rua Cussy Junior, 8-17, centro. Em Bauru a Mostra é promovida pela SAC e CinExtinção. As escolas ou entidades que queiram receber a Mostra Infantil pode entrar em contato pelo whatsapp 14 99729 2527. Mais informações pelo site www.diadanimacao.com.br
História
A primeira edição foi em 2004 no SESC Vila Mariana, em São Paulo, com a exibição de “Planeta Terra”, filme coletivo de 1986 codirigido por cerca de 30 animadores. Desde então, as exibições foram alcançando mais cidades em diferentes lugares do país, chegando hoje a mais de 200 cidades de todos os estados do Brasil e no Distrito Federal.
A data foi escolhida porque no dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas do mundo, exibindo o filme Pauvre Pierrot, no Museu Grévin, em Paris-França. Inspirada nesse fato, em 2002 a ASIFA (Associação Internacional do Filme de Animação) lançou a comemoração do Dia Internacional da Animação, contando com diferentes grupos internacionais filiados em mais de 30 países. Países como EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália, Japão, entre outros, também celebram a data.
Neste ano recebemos a inscrição de 137 curtas-metragens de animação brasileiros para exibição nas Mostras Nacional e Infantil. Destes, foram selecionados pelo júri, 6 filmes para a Mostra Nacional (programação principal) e sete para a Mostra Infantil (programação paralela). O júri, coordenado por Marcelo Marão, foi composto por diretores e diretoras que tiveram seus filmes exibidos no DIA em anos anteriores - Rebeca Nigri (RJ), Flávia Godoy (SP), Levi Magalhães (CE), Cecília Martinez (RS) e Amanda Pomar (MG).
A Mostra Internacional conta com um programa de cinco curtas metragens estrangeiros com filmes vindos da Argentina, Uruguai, Estônia, Irã e uma coprodução EUA e Brasil. A escolha foi feita a partir da curadoria do Diretor Marcelo Marão e da premiada diretora Rosana Urbes.
Ampliar o acesso e fomentar o conhecimento do público em relação ao universo do cinema de animação produzido no Brasil é a missão do DIA. Dar visibilidade para diretores brasileiros e mostrar a variedade de técnicas e narrativas possíveis nesta arte. Enfim, mudar a ideia de que animação é algo restrito às crianças, porém, ainda assim, fazendo questão de selecionar uma programação infantil com curtas de alta qualidade que é também uma maneira de formar público.
Todas as mostras têm aproximadamente uma hora de duração. Confira a listagem dos curtas de cada mostra.
MOSTRA NACIONAL
Classificação Indicativa – 14 Anos
Guaracy - Dir. Eliete Della Violla / Daniel Bruson
Medo De Cachorro - Dir. Italo Tapajós
Revoada -Dir. Tuan Fernandes / Gabrielle Neara / Dinora Melo
Pequeno B - Dir. Lucas Borges
Lapso - Dir. Mônica Moura
Kabuki - Dir. Tiago Minamisawa
MOSTRA INTERNACIONAL
Classificação Indicativa – 14 anos
Quma y las Bestias - Dir. Iván Stur + Javier Ignacio Luna Crook - Argentina
Impossible Journey - Dir. YUCA - EUA/BR
Amanecer - Dir. Clara Rodriguez de Almeida - Uruguai
L'amour en Plan - Dir. Claire Sichez - 14min - Estônia
Winter Memories - Dir. Zahra Kababian e Amir Mahdi Safdari - 9 min - Irã / República Islâmica
MOSTRA INFANTIL
Classificação Indicativa - Livre
Eu e o Boi, o Boi e Eu - Dir. Jane Carmen Oliveira
Victor - Dir. Ana Luisa Bello / Breno Barboza
O Enigma Do Tempo - Dir. Anderson Lister
Rheum - Dir. Rayana França
Minha Cidade Ideal - Dir. Crianças e Adolescentes do Projeto Animação Ambiental/Instituto
Marlin Azul/EMEF Éber Louzada Zippinotti
ABC de Mãe - Dir. Felipe Daher, Valentina Zimpeck e João Outeiral -
Quarentena - Dir. Thomas Larson