Pedro Bial emociona Eliana ao ler notícia do JC Bauru; ASSISTA!

O apresentador Pedro Bial, no programa ‘Conversa com Bial’ desta sexta-feira (24), no canal GNT (cabo), emocionou a colega Eliana, com a leitura de trechos de uma matéria do Jornal da Cidade (JC) publicada em 7 de junho de 2016.
A matéria reportava o caso de uma menina bauruense que denunciou o próprio pai por abuso sexual após assistir ao programa da Eliana, no SBT. Eliana incentivava as vítimas de abuso sexual a não se calar, a denunciar a agressão e os agressores.
O título da matéria, assinada pela jornalista Tisa Moraes, é “Após ver notícias de estupro, menina de 7 anos denuncia o pai”. O primeiro parágrafo da notícia dizia: ”Uma garota assistia inocentemente à TV no domingo à tarde quando se deparou com o apelo da apresentadora Eliana, em seu programa no SBT, para que as vítimas de estupro procurassem ajuda. Foi o suficiente para a menina relatar para a mãe os abusos sofridos há cerca de 20 dias, em um bairro da região Sudeste de Bauru. O agressor era o próprio pai”.
A apresentadora chorou ao ouvir Bial e logo a seguir falou sobre a responsabilidade de usar seu espaço a comunicação para ser ‘voz’ para tantas mulheres silenciadas por esse tipo de violência.
"Isso me tocou profundamente. Naquela época, enquanto eu trabalhava para a família brasileira, ocorreu um caso muito grave de estupro coletivo. Sendo uma mulher à frente de um programa dominical, um espaço ocupado majoritariamente por homens por muitos anos, eu me senti na obrigação, Bial, de ser a voz de tantas mulheres. Esse caso, para mim, foi o que me mostrou que valia a pena correr o risco, que valia a pena falar. E eu não falei sozinha. Eu trouxe pessoas que há anos denunciam, apoiam, acolhem, instruem e educam mulheres a não se sentirem oprimidas e silenciadas. Espero que, com essa atitude, eu tenha colaborado para ajudar e salvar muitas outras mulheres", disse Eliana a Bial.