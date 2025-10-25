Pedro Bial emociona Eliana ao ler notícia do JC Bauru; ASSISTA!

O apresentador Pedro Bial, no programa ‘Conversa com Bial’ desta sexta-feira (24), no canal GNT (cabo), emocionou a colega Eliana, com a leitura de trechos de uma matéria do Jornal da Cidade (JC) publicada em 7 de junho de 2016.

A matéria reportava o caso de uma menina bauruense que denunciou o próprio pai por abuso sexual após assistir ao programa da Eliana, no SBT. Eliana incentivava as vítimas de abuso sexual a não se calar, a denunciar a agressão e os agressores.

O título da matéria, assinada pela jornalista Tisa Moraes, é “Após ver notícias de estupro, menina de 7 anos denuncia o pai”. O primeiro parágrafo da notícia dizia: ”Uma garota assistia inocentemente à TV no domingo à tarde quando se deparou com o apelo da apresentadora Eliana, em seu programa no SBT, para que as vítimas de estupro procurassem ajuda. Foi o suficiente para a menina relatar para a mãe os abusos sofridos há cerca de 20 dias, em um bairro da região Sudeste de Bauru. O agressor era o próprio pai”.