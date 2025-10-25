Motorista embriagado derruba três postes e vai dormir em Bauru

No início da madrugada deste sábado (25), um motorista causou um acidente inusitado no bairro Estâncias Balneária Águas Virtuosas, em Bauru. De acordo com o boletim de ocorrência (BO), ele dirigia embriagado quando colidiu contra três postes de energia e, em seguida, foi para casa dormir.

Policiais militares foram acionados após moradores ouvirem o impacto. No local encontraram somente os postes caídos, mas nenhum veículo. Segundo um morador, dois homens teriam removido um carro Onix da cena do acidente.

Com base nas informações contidas no BO, a equipe policial localizou o motorista em sua residência. Ele estava dormindo e apresentava sinais evidentes de embriaguez — odor etílico, andar cambaleante, olhos vermelhos e fala desconexa. Questionado, o homem confessou que havia saído de uma festa para comprar mais bebidas e acabou perdendo o controle do carro.