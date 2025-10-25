Brasileiro João Fonseca vence e fará maior final de sua carreira

O tenista brasileiro João Fonseca fará a maior final de sua promissora carreira. Na manhã deste sábado (25), ele venceu o espanhol Jaume Munár, com parciais de 7/6 e 6/4, e vai à decisão do ATP 500 da Basileia. É a maior final alcançada na carreira deste jovem de 19 anos que impressiona o mundo do tênis.

Nas quartas-de-final ele venceu o canadense Denis Shapovalov graças ao abandono do adversário quando Fonseca já vencia 4/1 no terceiro set (após perder o primeiro 3/6 e ganhar o segundo 6/3).

Fonseca terá, agora, a chance de conquistar seu primeiro troféu em nível ATP 500. A final será neste domingo (26), às 11h30 (de Brasília). O rival do brasileiro será definido no jogo entre Ugo Humbert e Alejandro Davidovich Fokina, que duelam pela outra vaga na decisão.