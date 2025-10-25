TCE notifica Prefeitura sobre exigências técnicas de licitação

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) notificou a Prefeitura de Bauru a apresentar, no prazo de três dias, justificativas e documentos referentes às exigências técnicas previstas na Concorrência Pública para término da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), operação do sistema e implantação da drenagem urbana na cidade. A licitação está suspensa no momento pelo próprio TCE. O aviso ao governo municipal é assinado pelo conselheiro Dimas Ramalho e publicado após a análise de impugnações feitas por interessados no processo.

A licitação em questão envolve concessão que inclui obras e serviços de drenagem urbana, entre elas a implantação e operação de reservatórios para amortecimento de picos de cheias. Segundo o edital, para participar do certame, as empresas precisam comprovar experiência prévia em implantação e operação de reservatórios cobertos com sistemas de bombeamento e capacidade mínima de retenção de 62.500 m³, além de manutenção contínua desses equipamentos.

Contestação das exigências

As impugnações apresentadas ao TCE afirmam que as exigências podem restringir a competitividade, reduzindo o número de possíveis participantes. Entre os principais argumentos levantados estão: