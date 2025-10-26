Pais, filhos e netos

Encontrei o texto abaixo e, infelizmente, não consegui descobrir o autor para dar o devido crédito. Reescrevi com pequenas alterações para poder compartilhar essa realidade adaptada com os leitores do JC.

A Internet nem sempre publica apenas fake news e textos inúteis; muitas vezes, “cavucando”, encontramos algo interessante e verdadeiro.

“Estou errado por me sentir magoado com meus pais idosos por estarem se mudando para uma praia em vez de ficarem aqui como babás em quem sempre confiamos?

Sinceramente, não consegui acreditar que eles estão fazendo isso. Eles, que sempre foram tão dedicados à família, estão, de repente, empacotando tudo e se mudando para o litoral para viver a ‘aposentadoria dos sonhos’.

Eles não param de falar sobre como querem ‘aproveitar a vida’ e ‘experimentar coisas novas’ enquanto ainda podem. Mas e nós? E os netos deles? Eu e minha esposa trabalhamos em tempo integral e não dá para cuidarmos sozinhos das crianças, sempre contamos com eles para ajudarem nessa tarefa, especialmente por terem pouca idade e não termos mais ninguém para nos ajudar como babás.