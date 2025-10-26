'ilha de terra'

Escrevo sobre a possibilidade de podermos ter uma avenida que liga a região Noroeste com a região Leste de Bauru, atravessando a cidade por inteiro e que vem da rodovia de Marília até o Núcleo Habitacional Presidente Geisel.

Desde a av. Elias Miguel Maluf até a rua Wenceslau Braz, av. Italina Rodrigues Bertolucci, rua Vereador Gomes dos Santos, rua José Aielo, rua Dr. Lisboa Junior, av. Duque de Caxias, contorno da Praça Antônio Anacleto Chaves, avenida Pedro Bertolini, Contorno da Praça da Torre de rádio, novamente a av. Pedro Bertolini, chegando a avenida Humberto Antônio Aielo e assim chegando à Rua das Figueiras no Núcleo Presidente Geisel.

O único problema dessa imensa ligação é a parte final. Infelizmente, o Núcleo Presidente Geisel não previu essa via de acesso quando foi construído e não deu plena continuidade "linear" a essa grande via, porém, apresenta outras possibilidades de acessos intermediários.