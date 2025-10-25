Os insuperáveis anos 80

Há décadas, tentam reinventar os anos 80 — mas a verdade é que nenhuma época conseguiu superá-los. A década foi um ponto de virada cultural, musical e estética que moldou toda uma geração e ainda hoje dita tendências, inspira produções e provoca nostalgia coletiva.

Foi nos anos 80 que o mundo ouviu a explosão da cultura pop em sua forma mais vibrante. No cenário internacional, Michael Jackson dançava como ninguém e transformava o videoclipe em arte com Thriller; Madonna surgia como ícone da liberdade feminina; bandas como U2, Queen, The Police, Duran Duran, Bon Jovi e Guns N' Roses dominavam as paradas e os estádios.

A música deixou de ser apenas trilha sonora — tornou-se comportamento, identidade, símbolo de juventude.