Dias abreviados

Todos nós estamos percebendo que os dias estão mais curtos e passando mais rápido.
Setores religiosos enxergam essa realidade como o prenúncio do final dos tempos e citam sobre a passagem bíblica de Mateus, Cap. 24, Vers. 22, que menciona o abreviamento dos últimos dias.
Já setores da Ciência explicam que os dias estão passando mais rápido, pois a rotação do planeta acelerou ligeiramente desde 2020, resultando em dias mais curtos.
E as causas exatas dessa aceleração ainda estão sendo estudadas, com hipóteses que envolvem fenômenos como ventos atmosféricos e a movimentação de fluídos no interior do planeta.
Independentemente de qual lado as pessoas prefiram acreditar, o certo é que se os dias estão abreviados a nossa vida também está.
Ou seja, estamos envelhecendo mais rápido também!
Portanto, não podemos ficar procrastinando para tomar as decisões que podem mudar as nossas vidas, dos nossos entes queridos e das pessoas que gostamos.
E já dizia o saudoso e filosófico locutor Fiori Giglioti: "O tempo passa, torcida brasileira, e depois não adianta chorar".
PS - Todas as vezes que a Seleção Brasileira saiu desacreditada do Brasil tornou-se campeã mundial. Portanto, mantenhamos a paciência!