Dias abreviados

Todos nós estamos percebendo que os dias estão mais curtos e passando mais rápido.

Setores religiosos enxergam essa realidade como o prenúncio do final dos tempos e citam sobre a passagem bíblica de Mateus, Cap. 24, Vers. 22, que menciona o abreviamento dos últimos dias.

Já setores da Ciência explicam que os dias estão passando mais rápido, pois a rotação do planeta acelerou ligeiramente desde 2020, resultando em dias mais curtos.