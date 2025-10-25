Grupo Cisco de Amor estreia comédia 'Se Morrer, Não Case'

O grupo de teatro Cisco de Amor, do Centro Espírita Chico Xavier de Bauru, se prepara para mais uma estreia. Nos dias 6 e 7 de dezembro, o público poderá conferir a nova comédia "Se Morrer, Não Case", de Ivair Bernardes, no auditório Espaço Vida, com entrada solidária — um ingresso e 1 quilo de alimento não perecível.
Os ingressos já estão sendo distribuídos na recepção do Centro Espírita. No dia da apresentação, basta apresentar o ingresso junto com o alimento para garantir o acesso ao espetáculo. Toda a arrecadação será destinada ao setor de assistência social da instituição, que atende cerca de 300 famílias carentes por mês com cestas básicas.
Fundado em 2019, o Cisco de Amor realiza, tradicionalmente, uma nova montagem teatral a cada primeiro fim de semana de dezembro, sempre com entrada solidária. A proposta une arte e solidariedade, promovendo cultura e apoio à comunidade.
A história
Ambientada em Mola, uma pacata cidade do interior onde "todo mundo sabe da vida de todo mundo", a trama gira em torno de Zé de Mola, que decide casar a filha com o filho do poderoso coronel Praxedes. O problema é que a moça tem outros planos — e outro amor: o romântico Argusto César.
Desesperada para evitar o casamento arranjado, a mãe entra em cena com disfarces, mal-entendidos e muita confusão. Entre promessas, enganos e corações teimosos, a história promete um redemoinho de risadas e surpresas.
SERVIÇO
Espaço Vida fica na rua Gustavo Maciel, 2-50.