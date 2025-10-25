Sidney Fernandes semeia fé em novo lançamento literário

O escritor e palestrante Sidney Fernandes prepara um reencontro com seus leitores em Bauru. Seu novo livro, 'Semeando Amanhãs', será lançado no Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC), em uma série de encontros marcados para os dias 3, 5, 6 e 9 de novembro de 2025, na rua Sete de Setembro, 8-30 — respectivamente às 20h, 20h, 15h e 9h.
Com estilo acessível e alma filosófica, a obra propõe uma jornada de autoconhecimento e espiritualidade. "Tudo o que fazemos hoje, em atitudes e pensamentos, constitui uma semente que germinará no futuro", afirma o autor, sintetizando a essência do livro.
Inspirado nas lições de Emmanuel e na lei de causa e efeito, Fernandes costura reflexões sobre temas universais — fé, dor, morte, reencarnação e propósito — com sensibilidade e clareza. Ele defende que "a dor não é castigo, mas experiência que desperta a alma para o crescimento. Quando compreendida, transforma-se em mestra paciente e libertadora."
Com décadas de atuação no movimento espírita e uma bibliografia consolidada no Brasil e em Portugal, Sidney vê neste lançamento um ponto de amadurecimento em sua trajetória. "'Semeando Amanhãs' aprofunda temas que já explorei em livros anteriores e os apresenta com uma visão mais integradora, unindo espiritualidade e cotidiano."
Entre seus próximos projetos literários estão os títulos Um Anjo Desceu à Terra, Sob os Olhos de um Aprendiz, Vozes da Consciência e Prepare-se! A Terra Vai Brilhar, todos mantendo a proposta de espalhar fé, luz e esperança — sementes que o autor cultiva ao longo de toda sua obra.
AUTOR
Sidney Fernandes, nascido em Bauru, em 20 de julho de 1948, é filho de João Fernandes Neto e Apparecida Francese Fernandes. Desde cedo, traz em sua formação os valores de honestidade e dignidade herdados dos pais, destaca sempre.
Participante ativo do CEAC, ministra palestras em várias cidades do país e é colaborador de publicações como Revista Internacional de Espiritismo, Jornal O Clarim, Reformador, Jornal da Cidade de Bauru, Momento Espírita, A Nova Era, Ide e Pregai, Brasília Espírita, Aseal e a revista portuguesa Verdade e Luz.