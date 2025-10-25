Sidney Fernandes semeia fé em novo lançamento literário

O escritor e palestrante Sidney Fernandes prepara um reencontro com seus leitores em Bauru. Seu novo livro, 'Semeando Amanhãs', será lançado no Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC), em uma série de encontros marcados para os dias 3, 5, 6 e 9 de novembro de 2025, na rua Sete de Setembro, 8-30 — respectivamente às 20h, 20h, 15h e 9h.

Com estilo acessível e alma filosófica, a obra propõe uma jornada de autoconhecimento e espiritualidade. "Tudo o que fazemos hoje, em atitudes e pensamentos, constitui uma semente que germinará no futuro", afirma o autor, sintetizando a essência do livro.

Inspirado nas lições de Emmanuel e na lei de causa e efeito, Fernandes costura reflexões sobre temas universais — fé, dor, morte, reencarnação e propósito — com sensibilidade e clareza. Ele defende que "a dor não é castigo, mas experiência que desperta a alma para o crescimento. Quando compreendida, transforma-se em mestra paciente e libertadora."