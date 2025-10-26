Carlos Coletta lança 'Tons do Brasil', mergulho na alma do País

Já disponível em todas as plataformas digitais, o álbum "Tons do Brasil", de Carlos Coletta, é uma viagem musical que celebra as cores, os ritmos e a diversidade do País. Em nove faixas autorais, o artista bauruense traduz a essência brasileira em canções que misturam poesia, natureza e espiritualidade.
Gravado com um time de instrumentistas de altíssimo nível, o disco conta com Denise Amaral (voz), Paulo Maia (piano e acordeon), Adriano Martins (baixo), Marcos Froco (bateria), Marco Bosco (percussão), Diego Garbin (flugelhorn) e Carrapicho Rangel (bandolim). "Nossa, só fera mesmo", resumiu uma das primeiras reações ao lançamento.
O álbum traz também um brilho especial com Marco Bosco, percussionista ganhador de um Grammy de Melhor Álbum de Jazz Contemporâneo nos EUA, que já tocou com nomes como Nina Simone, Egberto Gismonti, Airto Moreira, Flora Purim e César Camargo Mariano.
Com arranjos que passeiam por diferentes ritmos brasileiros, "Tons do Brasil" mistura lirismo e força rítmica. A faixa-título é um cântico à diversidade — "das cores do tucano ao arco-íris de Tupã" — enquanto "Pájaro Libre" ecoa em português e espanhol, exaltando a integração latino-americana. Já "É Fogo!" denuncia as queimadas e convoca o Curupira e a Mãe da Mata como guardiões simbólicos da vida.
Em "Brasil", o artista entrelaça mitos e lendas, em um retrato místico e apaixonado do país. Em tom introspectivo, "O Sentimento" reflete sobre o amor, a dor e a redenção.
Contemplado pelo edital PEC 2025 - Programa de Estímulo à Cultura de Bauru, o álbum é resultado da sólida trajetória de Carlos Coletta, que começou na música aos seis anos, sob a orientação do avô e maestro Juarez Vidal e do tio George Vidal.
Especialista em violão e gaita cromática, Coletta estudou improvisação e harmonia com Marcos Wanderley e teve aulas com grandes nomes da gaita, como Gabriel Grossi e Pablo Fagundes.
Com um olhar atento à pluralidade sonora do país, "Tons do Brasil" é mais do que um disco: é um convite à escuta sensível e ao reencontro com a alma brasileira.