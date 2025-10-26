Carlos Coletta lança 'Tons do Brasil', mergulho na alma do País

Já disponível em todas as plataformas digitais, o álbum "Tons do Brasil", de Carlos Coletta, é uma viagem musical que celebra as cores, os ritmos e a diversidade do País. Em nove faixas autorais, o artista bauruense traduz a essência brasileira em canções que misturam poesia, natureza e espiritualidade.

Gravado com um time de instrumentistas de altíssimo nível, o disco conta com Denise Amaral (voz), Paulo Maia (piano e acordeon), Adriano Martins (baixo), Marcos Froco (bateria), Marco Bosco (percussão), Diego Garbin (flugelhorn) e Carrapicho Rangel (bandolim). "Nossa, só fera mesmo", resumiu uma das primeiras reações ao lançamento.

O álbum traz também um brilho especial com Marco Bosco, percussionista ganhador de um Grammy de Melhor Álbum de Jazz Contemporâneo nos EUA, que já tocou com nomes como Nina Simone, Egberto Gismonti, Airto Moreira, Flora Purim e César Camargo Mariano.