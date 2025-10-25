'O Vendedor de Sonhos' traz reflexão sobre o recomeço

Com a promessa de uma experiência profunda e inspiradora sobre recomeço, empatia, amizade e o verdadeiro sentido da vida, "O Vendedor de Sonhos", adaptação teatral do best-seller de Augusto Cury, chega ao palco do Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', em Bauru, no próximo domingo (2), às 18h.

A comédia dramática, em cartaz há oito anos, segue conquistando o público em todo o Brasil. Segundo a divulgação do evento, o espetáculo, com classificação indicativa de 10 anos, já foi assistido por mais de 300 mil pessoas em mais de 400 apresentações. A adaptação do texto, feita pelo próprio autor, reúne no elenco Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco. A produção local é da Ferreira Eventos Culturais.

Na trama, o personagem Júlio César (Carrieri), em um momento de desespero, é impedido de atentar contra a vida por um morador em situação de rua, o Mestre (Levy), que o convence a continuar sua história literalmente vendendo-lhe uma vírgula, o símbolo do recomeço.