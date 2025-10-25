'O Vendedor de Sonhos' traz reflexão sobre o recomeço

Com a promessa de uma experiência profunda e inspiradora sobre recomeço, empatia, amizade e o verdadeiro sentido da vida, "O Vendedor de Sonhos", adaptação teatral do best-seller de Augusto Cury, chega ao palco do Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', em Bauru, no próximo domingo (2), às 18h.
A comédia dramática, em cartaz há oito anos, segue conquistando o público em todo o Brasil. Segundo a divulgação do evento, o espetáculo, com classificação indicativa de 10 anos, já foi assistido por mais de 300 mil pessoas em mais de 400 apresentações. A adaptação do texto, feita pelo próprio autor, reúne no elenco Mateus Carrieri, Milton Levy, Adriano Merlini, Fernanda Mariano, Bruno Sperança e Guilherme Carrasco. A produção local é da Ferreira Eventos Culturais.
Na trama, o personagem Júlio César (Carrieri), em um momento de desespero, é impedido de atentar contra a vida por um morador em situação de rua, o Mestre (Levy), que o convence a continuar sua história literalmente vendendo-lhe uma vírgula, o símbolo do recomeço.
De acordo com a sinopse oficial, a partir daí, eles se unem a Bartolomeu (Merlini), um homem simples e espirituoso, em uma jornada para "vender sonhos" e despertar uma sociedade adoecida pela pressa e pela falta de empatia. A apresentação toda tem duração de cerca de uma hora e 15 minutos.
Para Augusto Cury, psiquiatra e escritor reconhecido mundialmente, ver seus personagens ganharem vida no palco é um privilégio. "Os atores levam o espectador a fazer uma viagem para dentro de si mesmo, em busca do endereço mais importante, o da própria mente", afirma o autor.
A direção é de Guilherme Carrasco, com produção geral de Luciano Cardoso, que destaca a relevância social da obra ao abordar a saúde mental como temática. "O teatro cria uma conexão direta entre ator e plateia, o que potencializa o impacto emocional e reflexivo da história", comenta Cardoso.
A peça é uma realização da 'Applaus Arte Y Alma', com direção musical de Miguel Briamonte e cenários e figurinos assinados por Izabela Colodro.
Serviço
O espetáculo "O Vendedor de Sonhos" será no próximo domingo (2), às 18h, no Teatro Municipal 'Celina Lourdes Alves Neves', que fica na quadra 8 da avenida Nações Unidas. Proibida a entrada após o início da apresentação.
Ingressos à venda no site megabilheteria.com ou na Loja Roth (Getúlio, 2-10) em setores Plateia e VIP e valores de entrada a partir de R$50. Quem doar um quilo de alimento, exceto açúcar ou sal, pode garantir descontos com a opção de ingresso solidário. Mais informações: (14) 99833-6199.