Alunos do Senac Bauru criam composteira em escola municipal

A instalação de uma composteira na Emef Helder Paccola, em Lençóis Paulista, marcou a ação desenvolvida por estudantes do curso Técnico em Logística do Senac Bauru, como parte do Projeto Integrador. A iniciativa teve início em sala de aula entre os meses de maio e junho de 2024 e foi implantada ao longo do segundo semestre. O objetivo foi beneficiar a horta escolar e promover a conscientização ambiental entre alunos, educadores e a comunidade local. A entrega do projeto neste ano, com uma apresentação no Orquidário Municipal de Lençóis Paulista.
O Projeto Integrador é uma atividade curricular que estimula os estudantes a aplicarem, de forma prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula em situações reais do mercado de trabalho. Neste caso, os alunos puderam experimentar como o profissional da área pode contribuir para práticas sustentáveis por meio da logística reversa, planejamento e controle da produção e apoio aos processos envolvidos.
Durante a execução do projeto, os alunos enfrentaram diversos desafios, como a articulação de parcerias, o planejamento das ações, a organização de materiais e cronogramas, além da gestão e monitoramento da composteira implantada. O resultado foi a criação de um sistema funcional de reaproveitamento de resíduos orgânicos que passa a integrar as atividades pedagógicas da escola.
"É um exemplo concreto de como o conhecimento técnico pode gerar impacto positivo na comunidade", afirma Jordana Gianezini, Coordenadora Pedagógica do Senac Bauru. Andrey Rodrigues, um dos integrantes do projeto, destaca que esse tipo de sistema de compostagem é amplamente utilizado não apenas em residências, mas também em ambientes industriais, com fins lucrativos, como hortas e na promoção da saúde das plantas.
Com a conclusão do curso, o acompanhamento dos efeitos da composteira ficará sob responsabilidade da direção da Emef e dos órgãos municipais. Apesar disso, já é possível perceber os impactos positivos da iniciativa, especialmente no estímulo à conscientização ambiental das crianças. De acordo com a diretora da escola, Andreia Aparecida Cirilo Damada, o projeto foi realizado com os alunos dos 4ºs e 5ºs anos e proporcionou experiências significativas. "As crianças aprenderam, na prática, como fazer compostagem, uma estratégia essencial para o meio ambiente, já que grande parte dos resíduos que produzimos é orgânica e pode ser reaproveitada".