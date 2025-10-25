Alunos do Senac Bauru criam composteira em escola municipal

A instalação de uma composteira na Emef Helder Paccola, em Lençóis Paulista, marcou a ação desenvolvida por estudantes do curso Técnico em Logística do Senac Bauru, como parte do Projeto Integrador. A iniciativa teve início em sala de aula entre os meses de maio e junho de 2024 e foi implantada ao longo do segundo semestre. O objetivo foi beneficiar a horta escolar e promover a conscientização ambiental entre alunos, educadores e a comunidade local. A entrega do projeto neste ano, com uma apresentação no Orquidário Municipal de Lençóis Paulista.

O Projeto Integrador é uma atividade curricular que estimula os estudantes a aplicarem, de forma prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula em situações reais do mercado de trabalho. Neste caso, os alunos puderam experimentar como o profissional da área pode contribuir para práticas sustentáveis por meio da logística reversa, planejamento e controle da produção e apoio aos processos envolvidos.

Durante a execução do projeto, os alunos enfrentaram diversos desafios, como a articulação de parcerias, o planejamento das ações, a organização de materiais e cronogramas, além da gestão e monitoramento da composteira implantada. O resultado foi a criação de um sistema funcional de reaproveitamento de resíduos orgânicos que passa a integrar as atividades pedagógicas da escola.