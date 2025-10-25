Vacinação em dia é tema de campanha que segue até o dia 31

A Campanha de Multivacinação em Bauru, com o tema "Saúde em família: vacina em dia", se estende até 31 de outubro. A ação integra o esforço nacional organizado pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população, com atendimento a pessoas de todas as idades, com ênfase em crianças e adolescentes. Neste ano, o foco recai sobre as vacinas contra sarampo, febre amarela, coqueluche, HPV, meningite e dengue.

Segundo informações do Conselho Municipal de Saúde (CMS), após a realização do Monitoramento de Estratégia Vacinal no último ano, estudo no qual se avaliam os índices de imunização, constatou-se que no município de Bauru, 89% das crianças até os 12 meses receberam as duas doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

No entanto, na mesma faixa etária, os que receberam apenas a primeira dose e não completaram o esquema vacinal representam 104,5%.