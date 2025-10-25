FOB-USP desenvolve cerâmica dental com material reciclado

Pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) em Bauru desenvolveram uma cerâmica odontológica aprimorada utilizando material reciclado. Com desempenho igual ou superior às cerâmicas comerciais, aumento das propriedades antimicrobianas e potencial de aplicação futura em próteses dentárias, a inovação acaba de ser premiada em congresso de uma das principais associações científicas internacionais dedicadas à pesquisa em materiais dentários.

As cerâmicas são amplamente utilizadas na Odontologia restauradora e protética. Atualmente, na prática clínica, têm se destacado o uso das cerâmicas conhecidas no meio odontológico como zircônias multicamadas, por oferecerem um equilíbrio entre resistência e a aparência natural dos dentes, fundamentais para restaurações estéticas e funcionais.

A cerâmica aprimorada produzida pelos pesquisadores da FOB-USP tem dois grandes diferenciais: a sustentabilidade, com o reaproveitamento de materiais que seriam descartados; e a inovação, com o desenvolvimento e a associação de um vidro que aprimora sua estrutura, funções e biossegurança.