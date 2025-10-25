Total de jovens na Fundação Casa por homicídio já chega a 20%

O avanço da violência entre grupos rivais em Bauru já provoca reflexos, de forma inédita, nos centros socioeducativos da cidade. Levantamento obtido pelo Jornal da Cidade mostra que, dos 66 jovens atualmente internados nas Casas Bauru e Nelson Mandela, da Fundação Casa, 14 cumprem medida por homicídio, sendo 11 de Bauru. A proporção de 21% do total, conforme fontes ouvidas pela reportagem, jamais foi registrada na história recente das unidades.

A maioria deles, 12, está na Casa Bauru, onde ficam reincidentes e adolescentes que aguardam, em internação provisória, o julgamento de seus processos; outros dois estão na Casa Nelson Mandela, destinada a réus primários. Já a Casa de Semiliberdade - onde há dezenas de jovens, em sua maioria de outras cidades, sendo apenas quatro de Bauru - não foi considerada no levantamento por não refletir a realidade local.

Segundo lideranças que atuam na área e forneceram o levantamento, a alta é consequência da escalada da violência entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas, que começou em 2022 e continua ceifando vidas na cidade. Entre as vítimas em 2025, também há jovens, como um de 17 anos morto a tiros por outro adolescente em um baile funk no Parque Jaraguá, em agosto passado.