Total de jovens na Fundação Casa por homicídio já chega a 20%

O avanço da violência entre grupos rivais em Bauru já provoca reflexos, de forma inédita, nos centros socioeducativos da cidade. Levantamento obtido pelo Jornal da Cidade mostra que, dos 66 jovens atualmente internados nas Casas Bauru e Nelson Mandela, da Fundação Casa, 14 cumprem medida por homicídio, sendo 11 de Bauru. A proporção de 21% do total, conforme fontes ouvidas pela reportagem, jamais foi registrada na história recente das unidades.
A maioria deles, 12, está na Casa Bauru, onde ficam reincidentes e adolescentes que aguardam, em internação provisória, o julgamento de seus processos; outros dois estão na Casa Nelson Mandela, destinada a réus primários. Já a Casa de Semiliberdade - onde há dezenas de jovens, em sua maioria de outras cidades, sendo apenas quatro de Bauru - não foi considerada no levantamento por não refletir a realidade local.
Segundo lideranças que atuam na área e forneceram o levantamento, a alta é consequência da escalada da violência entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas, que começou em 2022 e continua ceifando vidas na cidade. Entre as vítimas em 2025, também há jovens, como um de 17 anos morto a tiros por outro adolescente em um baile funk no Parque Jaraguá, em agosto passado.
Da mesma forma, um adolescente foi vítima de tentativa de homicídio em setembro no bairro Fortunato Rocha Lima. O autor, também menor de 18 anos, já foi identificado e é procurado pela polícia. De acordo com a 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), unidade responsável pela investigação desses casos, dos 44 homicídios e tentativas de homicídio registrados em 2025, 34 foram esclarecidos e seis envolveram dez adolescentes, sendo sete autores e três vítimas.
ESTOPIM
Contrariando o levantamento, a Fundação Casa informou em nota que 75 dos 126 adolescentes em atendimento nos três centros de Bauru cumprem medida por tráfico de drogas, 11 por roubo qualificado, seis por roubo simples, cinco por ameaça, dois por homicídio qualificado e dois por furto qualificado.
Neste ano, conforme com a 3.ª DH, também houve seis mortos de 18 a 23 anos, faixa etária que coincide com a de autores e vítimas integrantes desses grupos rivais envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação em bairros da região Noroeste de Bauru, como Fortunato Rocha Lima, Parque Jaraguá, Santa Edwirges e Roosevelt.
Segundo Cledson Luiz do Nascimento, titular da 3.ª DH, eles faziam parte de um mesmo bando, cuja cisão foi motivada por publicações em redes sociais depois de um estranhamento entre os envolvidos, interpretadas como supostas ameaças veladas. A situação, aparentemente banal, deixou um rastro de morte com consequências até os dias atuais.
"São pessoas muito jovens com acesso facilitado a armas de fogo e que estão dando continuidade a esses crimes ao tomarem para si uma suposta 'missão' de vingar parentes ou amigos mortos ou feridos pelos rivais. Elas parecem não dimensionar as consequências de suas ações na esfera criminal, não saberem muito bem diferenciar o que é a realidade da vida e o que é um jogo de videogame", analisa o delegado.
Bailes e adegas
Os encontros não planejados em ambientes com grande concentração de pessoas e uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, como nos chamados fluxos e em adegas, são um ingrediente catalisador destas retaliações. Levantamento realizado pela 3.ª DH mostra que seis vítimas de homicídio consumado ou tentado em 2025 estavam dentro ou na saída de bailes funk e outras seis em frente a adegas.
E, apesar de a delegacia ter uma taxa de eficiência alta, com 77% dos 44 casos esclarecidos, o fato de estes grupos estarem em constante renovação com o ingresso de novos integrantes dificulta o combate aos crimes cometidos por eles.
As fontes ouvidas pelo Jornal da Cidade afirmam que parte dos jovens internados na Fundação Casa por esse tipo de violência tem ligação com esses conflitos, mas não exercem liderança dentro das unidades. "Talvez sejam respeitados pelo que fizeram. Mas quem geralmente lidera são os envolvidos com tráfico ou estelionato, por serem condutas associadas a poder e dinheiro", explica uma fonte, que pediu para não ser identificada.