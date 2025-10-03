3º Encontro da Família terá atrações variadas

Bauru receberá, das 9h às 13h30 deste domingo (26), a terceira edição do Encontro da Família, na Praça Portugal. O evento contará com clubes de automóveis de Bauru e região, shows e brinquedos gratuitos, além de praça de alimentação e feira de artesanato para o público.

A festa oferece diversão gratuita para adultos e crianças, com animação de Robertinho do Som e show da banda Coffee Drums. Para participar do evento como expositor, os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível ao Fundo Social de Solidariedade.

O 3º Encontro da Família é realizado pelo Clube de Carros Antigos do Centro-Oeste Paulista, com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru e do JCNET.