Praça Fares Auad ganha novo visual e espaços de lazer

A Praça Fares Auad, no Jardim América, foi reinaugurada na quarta-feira (22), após passar por um amplo processo de revitalização. O espaço, inaugurado originalmente em 1980, ganhou novo paisagismo, playground infantil, espaço pet com bebedouro, iluminação em LED e piso intertravado drenante, que facilita a absorção da água da chuva e evita alagamentos. O projeto de requalificação foi executado pela Construtora Dinâmica, como contrapartida de um empreendimento da empresa, e preservou as árvores já consolidadas, além de receber o plantio de novas espécies.
Planejada para ser um ponto de convivência e lazer, a praça agora também poderá receber atividades culturais, educativas e artísticas, ampliando suas possibilidades de uso pela comunidade.
Durante a cerimônia de inauguração realizada pela prefeitura, a chefe do Executivo Suéllen Rosim ressaltou a importância das parcerias com o setor privado para recuperar áreas públicas.
"Temos cerca de 800 praças em Bauru. Muitas estão sendo cuidadas pelo município, mas precisamos da colaboração da iniciativa privada para chegar a mais áreas com agilidade. O projeto ficou muito bom - os moradores agora têm um espaço agradável, mais seguro e moderno", afirmou.
O arquiteto e diretor da construtora, Ricardo Aragão Rocha Faria, destacou que o novo projeto vai além da estética. "A revitalização transformou o local em um ambiente funcional para o convívio social, estimulando a interação entre famílias, vizinhos e amigos, e promovendo o bem-estar coletivo", disse.