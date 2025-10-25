Praça Fares Auad ganha novo visual e espaços de lazer

A Praça Fares Auad, no Jardim América, foi reinaugurada na quarta-feira (22), após passar por um amplo processo de revitalização. O espaço, inaugurado originalmente em 1980, ganhou novo paisagismo, playground infantil, espaço pet com bebedouro, iluminação em LED e piso intertravado drenante, que facilita a absorção da água da chuva e evita alagamentos. O projeto de requalificação foi executado pela Construtora Dinâmica, como contrapartida de um empreendimento da empresa, e preservou as árvores já consolidadas, além de receber o plantio de novas espécies.

Planejada para ser um ponto de convivência e lazer, a praça agora também poderá receber atividades culturais, educativas e artísticas, ampliando suas possibilidades de uso pela comunidade.

Durante a cerimônia de inauguração realizada pela prefeitura, a chefe do Executivo Suéllen Rosim ressaltou a importância das parcerias com o setor privado para recuperar áreas públicas.