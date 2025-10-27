27 de outubro de 2025
EM BAURU

Comemorando os 42 anos, Specífica prepara nova loja

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Os proprietários Sylvio e Paula Carazzatto e a arquiteta Allana Ciniciato
Os proprietários Sylvio e Paula Carazzatto e a arquiteta Allana Ciniciato

Em 42 anos de existência, a Specífica construiu uma marca sólida, que atravessa gerações e segue como referência em manipulação farmacêutica no País.

No mês de seu aniversário e chegando à etapa final da construção de sua nova loja, os proprietários, Sylvio e Paula Carazzatto não economizam esforços para oferecer aos seus clientes um espaço marcante, elegante e sofisticado.

Com um lindo projeto de design de interiores, assinado pela prestigiada arquiteta Allana Ciniciato, a nova Specífica está nascendo, inspirada em conceitos atemporais que unem tradição e contemporaneidade.

Tudo para celebrar a história de uma farmácia que vive em busca de inovação sem perder de vista o passado secular das boticas magistrais.

"Para a Pharmácia Specífica, buscamos inspiração na arquitetura clássica, reinterpretando seus elementos para o presente. A ideia foi trazer para a loja o mesmo charme das farmácias europeias de antigamente, pois esses são valores que carregam em si um simbolismo de tradição, rigor e elegância - características que dialogam muito bem com o universo da manipulação, onde ciência e cuidado se unem em prol da saúde e do bem-estar" - é o que afirma a arquiteta, Allana Ciniciato, extremamente animada com as novidades que está prestes a entregar a Bauru.

Bauru que se prepare, pois os preparativos seguem de vento em popa e a surpresa não será pequena.

