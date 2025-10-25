Ah, vida... Às vezes você bate, acaricia e a gente vive na euforia ou na apatia. Passos largos ou passos curtos.

Talvez sim, talvez não! Vida, uma linha tênue, da chegada à partida. Nascemos, aprendemos a engatinhar, a andar e na sequência vem aquela sensação: perder tempo? Não!

Então nasce a corrida na vida, seja no trabalho misturado com a vida pessoal, material versus emocional, e alguns tentam fazer caber a espiritual.