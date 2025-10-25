25 de outubro de 2025
Passos

Por Cidinha Couto | A autora é colaboradora de opinião
| Tempo de leitura: 1 min
Ah, vida... Às vezes você bate, acaricia e a gente vive na euforia ou na apatia. Passos largos ou passos curtos.

Talvez sim, talvez não! Vida, uma linha tênue, da chegada à partida. Nascemos, aprendemos a engatinhar, a andar e na sequência vem aquela sensação: perder tempo? Não!

Então nasce a corrida na vida, seja no trabalho misturado com a vida pessoal, material versus emocional, e alguns tentam fazer caber a espiritual.

A maioria corre, corre, corre e parece que o tempo nem dá. Ou será que está dando de si além do tempo que tem?

E assim, parece que é o tempo que está a correr. Mas será que é o tempo que corre ou será que a gente que está correndo?

E a vida vai acontecendo e os passos cada vez mais acelerados e, mesmo cansados, sentimos que é preciso dar conta!

Até chegar um dia de dar-se conta que os passos devem desacelerar, porque o corpo ou a mente chamam nossa atenção e sentimos a necessidade de diminuir a marcha. Talvez hora de organizar-se e pensar que até o descanso carece da nossa disciplina.

Aqueles passos apressados precisam praticar a desaceleração. Passos que outrora eram largos tomam nova versão: passos curtos, porque a vida deve caber nos passos que em cada fase devemos ter, mas sem jamais perder a real direção em cada estação.

