A democracia em fezes

Milhares de americanos foram às ruas, na semana passada, numa segunda rodada de manifestação chamada "No Kings" (Sem Reis), que visa rejeitar a agenda autoritária do presidente Trump.

O próprio Donald publicou um vídeo feito por inteligência artificial em que ele despeja fezes em manifestantes na Times Square. Na animação, o republicano usa uma coroa e está num jato nomeado "King Trump". Líquidos de cor marrom saem do caça e caem diretamente em pessoas protestando nas ruas.

A forma de Trump responder aos protestos foi um dos episódios mais grotescos da política recente, ainda mais em se tratando da figura do atual presidente de um país que se orgulha da liberdade de expressão e do direito de protesto nas ruas.