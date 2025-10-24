24 de outubro de 2025
NINGUÉM FOI PRESO

Homem morre após ser agredido a pauladas e esfaqueado em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JC
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local

Um homem de 39 anos morreu, na tarde desta sexta-feira (24), após ser espancado com um pedaço de madeira e esfaqueado na rua Atílio Cavagnino, no Parque Paulista, em Bauru. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender denúncia de encontro de cadáver e, no local, apurou que o homem teria danificado com um facão a motocicleta de um funcionário de uma empresa em frente a sua residência, que estava estacionada na via.

Na sequência, conforme apurado pelos PMs, algumas pessoas o teriam alcançado e passado a agredi-lo com pauladas na cabeça, além de um golpe de faca, em região do corpo não informada. Na rua, os policiais encontraram pedaços de madeira, possivelmente a utilizada nas agressões, além de um facão quebrado.

Já a moto que teria sido danificada não estava mais no local. Equipe do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) chegou a realizar diligências na residência de um suspeito, mas ele não foi encontrado. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia no local e o homicídio será investigado pela Polícia Civil.

