Homem morre após ser agredido a pauladas e esfaqueado em Bauru

Um homem de 39 anos morreu, na tarde desta sexta-feira (24), após ser espancado com um pedaço de madeira e esfaqueado na rua Atílio Cavagnino, no Parque Paulista, em Bauru. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado no plantão policial, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender denúncia de encontro de cadáver e, no local, apurou que o homem teria danificado com um facão a motocicleta de um funcionário de uma empresa em frente a sua residência, que estava estacionada na via.

Na sequência, conforme apurado pelos PMs, algumas pessoas o teriam alcançado e passado a agredi-lo com pauladas na cabeça, além de um golpe de faca, em região do corpo não informada. Na rua, os policiais encontraram pedaços de madeira, possivelmente a utilizada nas agressões, além de um facão quebrado.