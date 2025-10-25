TRE reconhece fraude à cota de gênero e 2 vereadores são cassados

Guaiçara - Na sessão plenária desta quinta-feira (23), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) reverteu decisão da 297.ª Zona Eleitoral de Lins em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) e cassou o mandato dos vereadores de Guaiçara (110 quilômetros de Bauru) Joelma Jovira Garoze e Juraci Da Cruz, ambos eleitos no pleito de 2024 pelo Partido Socialista Democrático (PSD). A decisão teve votação unânime e reconheceu a fraude à cota de gênero no registro de candidatura de vereadoras e vereadores do partido, que teve todos os votos anulados. A candidata fictícia Mariana Fernandes Graciano dos Santos teve a inelegibilidade declarada por oito anos a contar das eleições de 2024.

A ação foi ajuizada pela Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT, PC do B, PV), argumentando a ocorrência de fraude à cota de gênero pelo PSD no registro da candidata Mariana Fernandes Graciano dos Santos. Segundo a federação, a candidatura de Mariana foi motivada por interesses financeiros em favor do marido, sem a real intenção de concorrer, o que resultou em prestação de contas sem movimentação financeira, ausência de atos efetivos de campanha e nenhum voto recebido no pleito. A ação foi julgada improcedente na 1.ª instância.

Em sua decisão, o relator do processo, juiz Claudio Langroiva, deu provimento ao recurso da federação e reconheceu a ocorrência da fraude à cota de gênero, uma vez que presentes os requisitos da Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, segundo Langroiva, a candidata Mariana confirmou em audiência que não tinha interesse em participar do processo eleitoral, já que teria se candidatado apenas para que o marido pudesse prestar serviços à prefeitura, dispensando-se uma licitação.