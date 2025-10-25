Ações de castração serão realizadas em Agudos e em Pederneiras

Neste final de semana, as Prefeituras de Agudos (13 quilômetros de Bauru) e de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) realizarão ações de castração gratuita de animais.
Em Agudos, a Secretaria de Agricultura fará a castração de cães e gatos no domingo (26), das 8h às 18h, no Parque da Família, na rua Paulino Luciano, nº 623, no Jardim Cruzeiro.
No total, serão atendidos 80 animais, sendo 40 gatos (20 machos e 20 fêmeas) e 40 cães (20 machos e 20 fêmeas). O cadastramento é obrigatório, no AMA, (rua 13 de Maio, 202).
Podem participar animais entre 7 meses e 7 anos, desde que não estejam doentes, no cio ou prenhas. Não participam raças como Pinscher, Poodle, Lhasa Apso, Shih Tzu, Spitz, Lulu da Pomerânia, Bulldog, Pug e Yorkshire.
Já em Pederneiras, a Secretaria de Meio Ambiente promove o "CastrAÇÃO", iniciativa que visa o controle populacional de cães e gatos no município e a promoção da saúde pública.
A ação, que atenderá a fila de animais já cadastrados, será neste sábado (25), das 8h às 16h, no prédio do antigo posto de saúde do bairro Michel Neme, na rua Valdir Cantarin, O-1399.
Moradores de Pederneiras que desejam castrar seus animais devem procurar o Centro Médico Veterinário, na Rua Valdir Cantarin, O-1399, no bairro Michel Neme (antigo posto de saúde), para realizar o agendamento.
O atendimento é de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, e é necessário apresentar RG e CPF; comprovante de residência e comprovante de baixa renda ou inscrição no Bolsa Família (se possuir).
É importante ressaltar que o responsável pelo animal deve estar presente no dia agendado para a castração para assinar os documentos necessários. Informações pelo telefone ou WhatsApp (14) 99778-7142.