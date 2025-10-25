Ações de castração serão realizadas em Agudos e em Pederneiras

Neste final de semana, as Prefeituras de Agudos (13 quilômetros de Bauru) e de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) realizarão ações de castração gratuita de animais.

Em Agudos, a Secretaria de Agricultura fará a castração de cães e gatos no domingo (26), das 8h às 18h, no Parque da Família, na rua Paulino Luciano, nº 623, no Jardim Cruzeiro.

No total, serão atendidos 80 animais, sendo 40 gatos (20 machos e 20 fêmeas) e 40 cães (20 machos e 20 fêmeas). O cadastramento é obrigatório, no AMA, (rua 13 de Maio, 202).