Polícia prende dono de mercado por vender bebidas falsificadas

Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na manhã desta sexta feira (24), um homem de 47 anos, proprietário de um supermercado localizado na região central da cidade, por comercializar bebidas destiladas falsificadas.

A ação ocorreu durante diligências de rotina realizadas por determinação da autoridade policial com o objetivo de verificar a venda de bebidas adulteradas em estabelecimentos comerciais do município.

No local, os policiais constataram que, entre garrafas de bebidas originais expostas nas prateleiras, havia unidades suspeitas de marcas de vodca e de uísque apresentando sinais evidentes de falsificação.