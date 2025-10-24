24 de outubro de 2025
EM ITAPUÍ

Polícia prende dono de mercado por vender bebidas falsificadas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Imagens das garrafas foram enviadas a um técnico da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), que confirmou, por declaração, tratar-se de produtos falsificados
Imagens das garrafas foram enviadas a um técnico da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), que confirmou, por declaração, tratar-se de produtos falsificados

Itapuí - A Polícia Civil de Itapuí (44 quilômetros de Bauru) prendeu em flagrante, na manhã desta sexta feira (24), um homem de 47 anos, proprietário de um supermercado localizado na região central da cidade, por comercializar bebidas destiladas falsificadas.

A ação ocorreu durante diligências de rotina realizadas por determinação da autoridade policial com o objetivo de verificar a venda de bebidas adulteradas em estabelecimentos comerciais do município.

No local, os policiais constataram que, entre garrafas de bebidas originais expostas nas prateleiras, havia unidades suspeitas de marcas de vodca e de uísque apresentando sinais evidentes de falsificação.

As imagens das garrafas foram enviadas a um técnico da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), que confirmou, por meio de declaração, tratar-se de produtos falsificados.

Durante a fiscalização, o proprietário do estabelecimento foi questionado sobre a origem das bebidas e a existência de notas fiscais. Ele afirmou que precisaria de tempo para localizar os documentos, alegando que as mercadorias haviam sido adquiridas há algum tempo. Após aguardar, a equipe policial constatou que nenhuma nota fiscal foi apresentada.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Itapuí e autuado em flagrante pelo delegado Aldo Eduardo Lorenzini por falsificação de produtos alimentícios ou bebidas, crime previsto no artigo 272, §1º, do Código Penal. Ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

