Liminar suspende afastamento de Auro, alvo de uma CP, do cargo

Agudos - Uma liminar concedida pela Justiça de Agudos (13 quilômetros de Bauru) nos autos de mandado de segurança suspendeu o afastamento do vereador Auro Octaviani (MDB) do cargo. A medida havia sido tomada pela Presidência da Câmara Municipal na sessão da última segunda-feira (20) quando, por 7 votos a 5, o Legislativo aprovou a abertura de uma Comissão Processante (CP) que poderá resultar na cassação do mandato dele (leia abaixo).

No mandado de segurança, Auro argumenta que o afastamento imediato do exercício do mandato eletivo foi ilegal, por não encontrar respaldo na legislação federal que regula o processo de cassação de prefeitos e vereadores. Ele também alega "grave lesão aos seus direitos políticos e ao exercício do mandato, além de violação à soberania do voto popular", e diz que não houve formalização do ato de afastamento por escrito.

Em sua decisão, o juiz Rafael Morita Kayo pontuou que o afastamento foi baseado exclusivamente em uma norma regimental municipal (Regimento Interno da Câmara), sem respaldo na legislação federal que regula o tema, e que o afastamento cautelar logo após o recebimento da denúncia foi "ilegal e inconstitucional". A liminar garante ao parlamentar a permanência no cargo até o julgamento final do mandado de segurança.

