Dupla de SP é presa suspeita de furtar medicamentos sob encomenda

Botucatu - A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com auxílio da "Muralha Virtual", prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (23), duas mulheres, de 21 e 23 anos, que teriam vindo da capital paulista com objetivo de furtar medicamentos sob encomenda em farmácias do município para serem revendidos a uma receptadora em Campinas. Com a dupla, foram apreendidos três colírios avaliados em R$ 369,00.

Segundo o registro policial, os guardas civis em patrulhamento foram acionados para atender ocorrência de furto em uma farmácia na rua Emílio Cani, na entrada de Botucatu. Com informações sobre características físicas e roupas das suspeitas e veículo utilizado, viaturas da corporação iniciaram diligências e localizaram as duas em frente a outra farmácia da mesma rede, na avenida Dom Lúcio, no Centro.

Questionadas, as mulheres admitiram que vieram de São Paulo para furtar medicamentos encomendados por uma receptadora de Campinas e revelaram que, no carro de uma delas, um Cherry Tiggo, havia frascos de colírio subtraídos da primeira farmácia. Os remédios, no valor de R$ 123,00 cada, foram devolvidos à vítima. A dupla foi levada ao plantão policial e autuada em flagrante por furto qualificado, permanecendo à disposição da Justiça.