Autoescolas de Bauru fazem carreata contra mudanças na CNH; VÍDEO

Autoescolas de Bauru realizam, nesta sexta-feira (24), uma carreata em protesto contra as mudanças no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A manifestação partiu, às 15h, do Centro de Treinamento (CT) e deve percorrer diversas vias da cidade, com participação de carros, caminhões e motos. A Polícia Militar (PM) acompanhará o trajeto para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

O itinerário inclui a avenida Duque de Caxias, sentido Centro, seguindo pela rua Monsenhor Claro até a avenida Rodrigues Alves. De lá, os participantes sobem em direção à Nações Unidas, continuam até o cruzamento com a avenida Jorge Zaiden e percorrem a avenida Victor Curvello de Ávila Santos, rua Humberto Antônio Aiello e rua Sady Amorim, encerrando o percurso na rua Itapura, onde retornam ao ponto de partida.

Motoristas devem ficar atentos, pois o protesto pode causar eventuais congestionamentos. Na última semana, o governo federal divulgou as regras para instrutor autônomo, possibilitando aulas práticas de direção sem vinculação a uma autoescola. Manifestações com o mesmo objetivo estão sendo realizadas em outros municípios do País.