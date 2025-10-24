Hospital Unimed Bauru encerra Campanha Lave as Mãos 2025

Na manhã do dia 17 de outubro, o auditório do Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) recebeu o encerramento da Campanha Lave as Mãos 2025, organizada pelo Setor de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). A iniciativa, realizada ao longo do mês de outubro, teve como objetivo conscientizar os colaboradores sobre a importância da higienização das mãos na prevenção de infecções hospitalares e na redução da transmissão de doenças.
Nesta edição, o tema da campanha foi “Fato ou Fake”, com vídeos e textos informativos sobre a higienização das mãos, além de um jogo educativo com perguntas sobre a rotina profissional, quais hábitos diários podem contaminar e quais são as medidas de proteção e segurança.
A programação começou com a palestra “A importância da higienização das mãos e da limpeza das superfícies”, ministrada por Ana Carolina Biagioni Dorenburg, consultora técnica da Oleak.
De acordo com o Relatório Mundial sobre Prevenção e Controle de Infecções da Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em 2022, a cada 100 pacientes internados em unidades de terapia intensiva, 7 em países de alta renda e 15 em países de baixa e média renda adquirem ao menos uma infecção associada à atenção à saúde durante a internação.
Em média, é estimado que um em cada dez pacientes afetados pode morrer em decorrência dessas infecções. No entanto, quando há adesão a boas práticas de higiene das mãos e outras medidas simples e custo-efetivas, até 70% dessas infecções podem ser evitadas.
Diante do impacto das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), reforçar hábitos comuns, como a lavagem das mãos e a limpeza adequada das superfícies, é um compromisso essencial para garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde.
“A higiene correta das mãos é a principal medida para reduzir as infecções, ela salva vidas”, destacou a consultora.
Ana Carolina também abordou a importância da limpeza e desinfecção das superfícies, fundamentais para interromper a cadeia de infecções, composta por seis elos: agente infeccioso, reservatório (local onde o agente vive e se multiplica), porta de saída, modo de transmissão, porta de entrada e hospedeiro suscetível.
Durante a palestra, foram apresentados os principais pontos de contaminação, os cinco momentos da higienização das mãos e a importância do uso adequado dos equipamentos de proteção individual (EPIs).
Após as atividades técnicas, os participantes desfrutaram de um café da manhã especial e de uma apresentação do grupo teatral Treinadores da Alegria. O evento foi encerrado com o sorteio de brindes entre os colaboradores.