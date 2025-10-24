Hospital Unimed Bauru encerra Campanha Lave as Mãos 2025

Na manhã do dia 17 de outubro, o auditório do Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru (Cehub) recebeu o encerramento da Campanha Lave as Mãos 2025, organizada pelo Setor de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). A iniciativa, realizada ao longo do mês de outubro, teve como objetivo conscientizar os colaboradores sobre a importância da higienização das mãos na prevenção de infecções hospitalares e na redução da transmissão de doenças.

Nesta edição, o tema da campanha foi “Fato ou Fake”, com vídeos e textos informativos sobre a higienização das mãos, além de um jogo educativo com perguntas sobre a rotina profissional, quais hábitos diários podem contaminar e quais são as medidas de proteção e segurança.

A programação começou com a palestra “A importância da higienização das mãos e da limpeza das superfícies”, ministrada por Ana Carolina Biagioni Dorenburg, consultora técnica da Oleak.