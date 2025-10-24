USP convida pessoas obesas com inflamação gengival para pesquisa

A Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) convida voluntários obesos para tratamento periodontal.
O tratamento periodontal visa eliminar infecções na gengiva e nos tecidos que sustentam os dentes, podendo variar de limpezas profundas a cirurgias, dependendo da gravidade da doença.
Para participar da pesquisa é necessário ter 18 anos ou mais, obesidade graus II ou III (IMC maior ou igual a 35 Kg/m2) e doença periodontal (inflamação na gengiva e/ou perda óssea).
Os voluntários serão avaliados por meio de um exame periodontal (avaliação da gengiva) para diagnóstico e, caso se enquadrem nos critérios da pesquisa, serão realizados procedimentos de raspagem convencional (limpeza) associada ou não ao uso de laser para o tratamento da doença periodontal.
Os procedimentos duram em média 1 hora e serão realizados no Centro Avançado Translacional do Obeso (CATO) da FOB-USP.
A pesquisa envolve um projeto do Programa de Pós-Doutoramento da FOB-USP, desenvolvido pela periodontista Andréia Pereira de Souza Pavani, supervisionado por Carla Andreotti Damante, professora da Disciplina de Periodontia da FOB-USP.
Os interessados em participar da seleção devem entrar em contato via WhatsApp pelo número (14) 98812-7601, com a pesquisadora Andréia Pavani para agendamento de avaliação no CATO da FOB-USP.