USP convida pessoas obesas com inflamação gengival para pesquisa

A Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) convida voluntários obesos para tratamento periodontal.

O tratamento periodontal visa eliminar infecções na gengiva e nos tecidos que sustentam os dentes, podendo variar de limpezas profundas a cirurgias, dependendo da gravidade da doença.

Para participar da pesquisa é necessário ter 18 anos ou mais, obesidade graus II ou III (IMC maior ou igual a 35 Kg/m2) e doença periodontal (inflamação na gengiva e/ou perda óssea).