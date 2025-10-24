Estudantes da FOB-USP realizam ação solidária de extensão

Estudantes do Programa de Educação Tutorial (PET) da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) realizaram, neste mês de outubro, uma ação solidária de extensão universitária com o objetivo de levar carinho, alegria e acolhimento a crianças e idosos assistidos por instituições bauruenses.
Uma campanha promovida junto à comunidade do campus USP de Bauru arrecadou 61 brinquedos novos ou em bom estado e 66 itens de cuidado pessoal, como itens de cabelo, brincos, bolsas, meias, pulseiras, creme, lâmina de barbear, lenço de bolso e nécessaire.
A entrega para os idosos foi realizada na tarde do dia 11 de outubro, no lar para idosos Vila Vicentina, onde o grupo também realizou uma atividade de bingo com os residentes.
Já a entrega para os pequenos ocorreu na tarde de 12 de outubro, Dia das Crianças, no abrigo Wise Hope, que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco dentro do ambiente familiar e que precisam ser afastadas temporariamente deste convívio. Os estudantes também levaram kits de higiene e deram instruções sobre escovação.
“A nossa ideia foi proporcionar momentos de felicidade e memórias afetuosas para as crianças assistidas. Para os idosos, além das doações, também realizamos atividades para levar atenção e cuidado a quem tanto contribuiu com a sociedade”, destaca Amanda Pirondi, integrante do PET e estudante do segundo ano de Odontologia da FOB-USP.
“Agradecemos a toda a comunidade do campus USP de Bauru pelas doações e pela colaboração que possibilitou o sucesso desta iniciativa solidária. A solidariedade de todos permitiu transformar essas datas em lembranças repletas de afeto, empatia e dignidade”, completa.
O que é o PET?
O Programa de Educação Tutorial (PET) foi criado pelo Ministério da Educação e implantado na USP em 2003. O objetivo do programa é incentivar alunos a desenvolverem projetos que envolvam pesquisa, ensino e extensão de forma integrada. Visa ainda à formação de um profissional crítico e atuante, aliar a formação acadêmica com a futura atividade profissional, além da implementação de ações voltadas à comunidade. O programa é voltado a estudantes de graduação, mediante tutoria docente.