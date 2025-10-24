Estudantes da FOB-USP realizam ação solidária de extensão

Estudantes do Programa de Educação Tutorial (PET) da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB) da Universidade de São Paulo (USP) realizaram, neste mês de outubro, uma ação solidária de extensão universitária com o objetivo de levar carinho, alegria e acolhimento a crianças e idosos assistidos por instituições bauruenses.

Uma campanha promovida junto à comunidade do campus USP de Bauru arrecadou 61 brinquedos novos ou em bom estado e 66 itens de cuidado pessoal, como itens de cabelo, brincos, bolsas, meias, pulseiras, creme, lâmina de barbear, lenço de bolso e nécessaire.

A entrega para os idosos foi realizada na tarde do dia 11 de outubro, no lar para idosos Vila Vicentina, onde o grupo também realizou uma atividade de bingo com os residentes.